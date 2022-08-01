佩洛西预计访台前，美国在台湾周围部署舰艇和军机

美国/亚洲/台湾

据《日经亚洲》（Nikkei Asia）8月1日报导，在美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）对台湾进行预期但未经证实的访问之前，美国军方正在将包括航空母舰和大型军机在内的军事资产向台湾周围靠近。

广告 继续浏览后续

《日经亚洲》的报导称，美国军方最初反对议长佩洛西对台湾的访问计划，但现在看起来正在为佩洛西乘坐的专机建立一个缓冲区，以备她决定继续对台访问。台湾无线卫星电视台（TVBS）的记者刘亭廷周一在其推特账户上写道：“根据我的信息来源，佩洛西议长将于明晚抵达台北。”

据《日经亚洲》报导，为了确保佩洛西一行的安全，美军在台湾周围部署的海军资产包括“里根”号航空母舰，部署在冲绳附近的“的黎波里”号两栖攻击舰，及部署在日本九州岛南端——佐世保市附近的“美利坚”号两栖攻击舰。

“里根”号航空母舰7月30日离开南中国海经圣贝纳迪诺海峡进入菲律宾海，然后向北移动，据最新的卫星图像显示，该航母目前部署于菲律宾吕宋岛东北部海域。

在距离更远的太平洋地区，美国海军的“林肯”号航空母舰、黄蜂级两栖攻击舰“艾塞克斯”号和其他36艘军舰，以及3艘潜艇正在夏威夷参加“环太平洋军事演习”（RIMPAC），该演习将于周四结束。美海军陆战队首支F35闪电II战斗机中队也部署在“林肯”号上。

同时，飞行追踪网站显示，两架美国空军的HC-130J战斗搜救机已经从阿拉斯加重镇安克雷奇抵达冲绳。陪同它们前来的是多架KC-135“同温层加油机”。

上周三，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）在谈到佩洛西的印太之行时说：“我们将采取必要的措施，确保他们的访问安全进行。我就不多说了”。

此外，美国有线电视新闻（CNN）周一引述一名美方官员的话说，美国国防部官员正在夜以继日地工作，监测中国在该地区的任何动向，并确保有计划地保证佩洛西的安全。