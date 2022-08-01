韩国新任驻华大使就任：相互尊重是韩中关系核心原则

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韩国新任驻华大使郑在浩8月1日在驻京使馆举行的就任仪式上表示，相互尊重是韩中建交联合声明写入的核心原则，希望韩中关系能朝着相互尊重彼此安全主权、民生和国家认同的方向发展。

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据韩联社报导，郑在浩在发言中表示，韩国总统尹锡悦政府在发展韩中关系方面高度重视相互尊重的精神。他谈到，作为驻华大使，我将为开启基于共同利益的合作伙伴时代全力以赴。比起沟通渠道及频率的多寡，更致力于确保沟通渠道在两国出现问题或危机时也要保持畅通。

郑在浩指出，目前两国关系的最大问题在于两国民众对对方国家的观感恶化。若不改善此问题，就不能保障两国关系的未来。他强调，将以韩中建交30周年为契机增进两国国民友谊，打造更务实而面向未来的合作基础。

郑在浩提及，1992年8月24日建交以来，韩中在贸易、投资和旅游等方面的经济合作一直引领着双边关系的发展，多层次人员交流也进一步巩固两国关系。为确立双边关系未来30年的发展方向，此时此刻两国应该探讨真正有深度的问题。

据韩国媒体介绍，现年62岁的郑在浩1960年出生于韩国釜山市，与尹锡悦从高中到大学都是同窗，是研究中美关系的中国政治、经济问题专家。今年4月，在尹锡悦赢得韩国大选后，郑在浩还作为尹锡悦派遣的“韩美政策协商代表团”成员访美。据悉，郑在浩不仅精通英语，还精通中文。

此外，同样在当天，韩国外交部长朴振就朝鲜进行第七次核试验的可能性透露称，韩方也在与中俄两国讨论挑衅对朝鲜没有好处。

报导指，朴振当天在韩国国会外委会全会上被议员问及政府为应对朝鲜可能进行的第七次核试验做了哪些努力。朴振指出，朝鲜发起这种挑衅会损害自身的安全利益，无异自取其咎，只会招致孤立。