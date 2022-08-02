佩洛西或将访台 “里根”号航母等4艘美舰在台东海域部署

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据路透社8月2日报导，在美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）或将不顾中方警告到访台湾之际，与此同时，包括“里根”号航空母舰在内的4艘美国海军军舰目前正在台湾东部海域展开“例行性”部署。

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一位美国海军官员周二向路透社证实，“里根”号航空母舰已经穿越了南中国海，目前正在台湾以东、菲律宾以东、日本以南的菲律宾海海域部署。母港在日本的“里根”号航母正在与“安提坦”号导弹巡洋舰（USS Antietam）、“希金斯”号导弹驱逐舰（USS Higgins）一起作业。

不愿意具名的这位美国海军官员指出：“它们能够对任何情况作出反应，这些都属于正常、例行性部署。”该官员没有透露这三艘军舰的确切位置。

这名美国海军官员还表示，“的黎波里”号两栖攻击舰（USS Tripoli）也在相同海域。此前，“的黎波里”号两栖攻击舰离开母港美西圣地牙哥港，5月初开始参与对该地区的部署。

该消息人士称，周二上午有数架解放军军机逼近台湾海峡中线。另外三艘中国军舰周二在台湾以东海域进行了模拟攻击航母舰载机的演习。报导指，日本防卫省称，上周末时，有人追踪到这些舰艇驶过日本南部岛屿。

据美国海军研究协会新闻（USNI News）报导，“里根”号航母和“的黎波里”号两栖攻击舰均搭载有美国海军陆战队的F-35B战机。美国国防部发言人周一向该网站表示，这些舰艇在该地区正常运行，不会详细说明对佩洛西访问印太地区所采取的安全保护措施。

报导称，一位美国高级国防官员告诉USNI新闻网，这些已经部署在该地区的舰艇及军机准备作为一种应急选择而逗留当地。