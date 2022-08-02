佩洛西抵达台湾 外媒：不顾中国威胁表态挺台

媒体看佩洛西访台

美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）抵达台湾，备受国际关注。外媒报导她不顾中国威胁，成为25年来首位访台的美国众院议长，意在支持台湾。

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佩洛西亚洲行程备受瞩目，2日专机自马来西亚起飞后，吸引数十万人追踪动态，专机2日晚间10时44分飞抵松山机场。她是继1997年时任美国众院议长金里奇（Newt Gingrich）后，25年来访台层级最高的美国政要。

美国有线电视新闻网（CNN）网站写道：“佩洛西抵达台湾，中国警告此行将造成‘极严重的政治影响’。她是25年来第一位到访的众院议长。”

英国广播公司（BBC）网站报导以“佩洛西不顾中国警告访台”为标题。快讯则写道：“尽管中国警告华府将为此行‘付出代价’，美国高阶政治人物佩洛西仍飞抵台湾。”

《纽约时报》（The New York Times）报导，佩洛西抵台，树立与中国的高风险对峙局面。她是1997年以来访台的最高阶美国官员，此行受北京严厉反对。

英国《金融时报》（Financial Times）网站报导以“佩洛西在中国增加军事活动之际抵台”为标题。

《华盛顿邮报》（The Washington Post）报导，台湾面对北京威胁，佩洛西此行意在支持台湾，而北京已宣示此行将造成严重后果，拜登（Joe Biden）政府忧心可能引发危机。

《华尔街日报》（The Wall Street Journal）报导，佩洛西2日抵达台湾，不顾北京严厉警告中共视此行为对其主权的挑战。

美联社快讯表示，尽管中国威胁会有“严重后果”，美国众院议长佩洛西仍飞抵台湾。

佩洛西透过办公室发声明表示，此次率团访台是信守美国支持台湾蓬勃民主坚定不移的承诺。她并强调，访台并无违背美国长年政策。

据了解，佩洛西在台行程预计有拜会立法院、晋见总统蔡英文、欢迎午宴、参访白色恐怖景美纪念园区等，定3日下午搭乘专机离台。