佩洛西拜访大马下议院议长及总理后乘坐专机飞离吉隆坡

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美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日从新加坡到访马来西亚首都吉隆坡，并在当地拜访了马来西亚国会下议院议长爱资哈尔（Azhar Azizan Harun），随后与马来西亚总理伊斯梅尔·萨布里（Ismail Sabri Yaakob）举行了午餐会。据最新消息显示，佩洛西访问团此次从美国一路乘坐的美国空军行政专机已从吉隆坡起飞，她并没有在当地过夜。

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据马来西亚媒体报导，佩洛西一行在当地时间周二早上10时30分左右抵达吉隆坡附近的梳邦皇家空军基地。马来西亚国会下议院副议长拿督哈芝莫哈末拉昔（Datuk Mohd Rashid Hasnon）和美国驻马大使麦菲特（Brian D. McFeeters）在机场接机。

佩洛西一行在午间抵达大马国会大厦礼貌拜会了马来西亚国会下议院议长爱资哈尔。据了解，双方的会晤大约持续了一个小时，爱资哈尔会后向媒体表示，马来西亚棕油业和人口贩运问题是他与佩洛西会面时讨论的主要问题之一。

爱资哈尔告诉记者称：“我们一起讨论了马来西亚和美国之间的问题以及其他全球性问题，包括长期以来一直是马来西亚和美国之间有争议的棕榈油问题......我们想找到一个方法，两国政府继续就这一棕榈油问题进行谈判。”

爱资哈尔补充说：“我强调，对于针对棕榈油行业的指控，马来西亚没有什么可隐瞒的。我希望美国和马来西亚之间能够建立多边关系或接触，以找到解决方案，一个双赢的解决方案。”

爱资哈尔说，除此之外，他还介绍了马来西亚议会层面的变革和改进，其中包括引入和培训特别委员会，这是美国长期以来的民主做法。佩洛西访问团接着在吉隆坡隆士瑞吉酒店与马来西亚总理伊斯梅尔·萨布里举行午餐会，耗时约1小时30分钟。

据了解，佩洛西访问团周二在吉隆坡滞留了共约5小时后，他们再次乘坐美国空军的行政专机，于当地时间下午3时38分左右离开了梳邦皇家空军基地，预计前往台湾。

据消息人士透露，佩洛西访问团所乘坐的专机正采取经过菲律宾再到台湾的航线。消息人士表示，这是为了将安全风险降到最低。此前，据卫星图像显示，美国海军“里根”号航空母舰现身于菲律宾吕宋岛东北部海域。