外交破冰：日外相首度会见到任半月的韩国大使

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自东京方面消息，日本外务大臣林芳正8月2日在外务省与韩国驻日大使尹德敏会面。这是尹德敏今年7月中旬到任后两人首次会面。韩国总统尹锡悦政府欲改善日韩关系，会面展现出双方为解决二战中被日本强征的朝鲜劳工问题等争议而进行沟通的姿态。

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据共同社报导，考虑到之前由韩国前总统文在寅任命的前驻日大使姜昌一直到离任前夕也没能与日本外务大臣会面，可见日方的态度有所软化。尹德敏在会面后接受共同社采访，用日语表示：“这意味着双方愿相互为改善关系而努力。”据悉，双方的会面持续了约15分钟。

有关在二战中被日本企业强征的朝鲜劳工问题，在韩诉讼中被扣押的日企资产近期将出售变现的可能性引起外界热议。韩国外交部长朴振7月访日时曾表示，将努力在变现前找出理想的解决方案。

据韩联社证实，这是两人在尹德敏赴日履新17天后会面。据悉，尹德敏以礼节性访问的形式与林芳正短暂会面，双方并未就韩日之间悬而未决的问题交换意见。预计，尹德敏将以此次会面为契机广泛接触日本官员和政界人士，共同讨论二战时期日本强征劳工索赔问题等两国关切。

报导指，按照惯例，韩国驻日大使在履新后分别会晤日本首相和外务大臣。前一任大使姜昌一则因日方拒绝，于赴任1年半后的今年6月16日离任时才见到林芳正。