岸田文雄在纽约严厉谴责俄罗斯进行核威胁

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讨论核裁军、核不扩散与和平利用核能的《不扩散核武器条约》（NPT）缔约国第十次审议大会1日（日本时间午夜）在纽约联合国总部开幕，岸田文雄作为日本首相首次出席会议并发表讲演。他宣布了“广岛行动计划”，该行动计划包括提高核力量透明度以实现“无核武器世界”等内容，岸田文雄首相1日（日本时间2日凌晨）还在纽约与联合国秘书长古特雷斯举行会谈。

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《不扩散核武器条约》（NPT）审议大会每5年举行一次，以检查《不扩散核武器条约》的实施状况，此次会议原定于2020年举办，受新型冠状病毒影响4次延期，这次会议的召开是时隔7年来首次召开。由于俄罗斯入侵乌克兰，裁军势头减弱，最终文件能否在最后一天的8月26日获得通过值得关注。

岸田表示：2015年我作为外务大臣出席会议，但是会议未能达成共识，从那以后，国际社会的分裂加剧，尤其是俄罗斯侵略乌克兰之际凭借核武器进行威胁，世界严重担忧核武器的惨祸或将重演。不得不说，通往“无核武的世界”的道路愈发艰难。

他说：首先，我要呼吁，我们必须共同认识到始终坚持不使用核武器的重要性。决不允许类似俄罗斯凭借核武器进行威胁的行径，更不能允许动用核武器。长崎必须是最后一个核爆地。

岸田文雄首相在谈话中指出：将向联合国提供1000万美元的资金以设立一个基金，以加深世界上年轻一代对战争中遭受原子弹袭击的理解。

岸田在讲话中将《不扩散核武器条约》定位为“裁军和防扩散制度的基石”，并呼吁维护和加强该体制。他指出，第一个行动计划应该是让国际社会共同持有对继续不使用核武器的重要性的认识。

他呼吁有核国家公开有关生产浓缩铀和钚等裂变材料的信息，并提高其核力量的透明度。

岸田文雄首相1日（日本时间2日凌晨）还在纽约与联合国秘书长古特雷斯举行会谈，岸田表示：《不扩散核武器条约》（NPT）缔约国第十次审议大会取得“重大成果”。双方同意将进一步紧密合作。

岸田欢迎古特雷斯出席6日在广岛市举行的和平纪念仪式。岸田说，他将在联合国设立“青年无核化领袖基金”，邀请各国青年前往广岛和长崎的原子弹爆炸地区参观。