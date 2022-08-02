韩国外交部：关注美众议长佩洛西访台可能性

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自首尔方面消息，韩国外交部副发言人安恩珠8月2日在记者会上表示，韩国外交部对美国国会众议长佩洛西（Nancy Pelosi)当晚访台可能性保持关注，并强调维护台湾海峡和平稳定的重要性。

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据韩联社报导，安恩珠周二向媒体表示，韩国政府不宜对美国国会人士的出访计划表态。对于佩洛西访台可能导致地区局势和中美关系紧张的说法，安恩珠指出，台湾海峡的和平与稳定非常重要，韩方将继续支持两岸关系和平发展，并始终努力在国际社会上为此作出贡献。

此前，韩国国会议长室8月1日表示，国会议长金振杓将于4日在国会与佩洛西举行双边会谈。双方将就印太地区的安全、经济合作和气候危机等议题进行会谈。韩国国会议长室拒绝提供有关佩洛西行程的进一步细节，包括她何时抵达韩国以及她将停留多长时间。

值得一提的是，韩国总统办公室相关人士周一在记者会上介绍说，总统尹锡悦取消原定的暑期度假行程，将留在首尔构思国政运营方向。据悉，幕僚们原本讨论了尹锡悦到庆尚南道巨济市猪岛休假2到3天的方案，但最终决定取消。佩洛西将于4日在首尔同金振杓举行会见，尚未知她是否也会拜访尹锡悦。