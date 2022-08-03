东盟外长会议金边开幕，台海紧张关系或成焦点议题

东盟外长会议/佩洛西访台

2022年8月3日，东盟十国外长会议在柬埔寨首都金边开幕。柬埔寨首相洪森与各国外长合影。

东南亚国家联盟成员国外长会议3日在柬埔寨首都金边开幕。尽管本次会议原本聚焦的凸出议题是缅甸军政权几天前无视国际社会反对处决4名民主活动人士，但围绕美国众议院议长佩洛西访问台湾的中美紧张关系预计也将引发与会方关注。东盟发言人、柬埔寨副外长康富（Kung Phoak）向法新社表示，会议将为平息紧张关系而努力。

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预计围绕佩洛西访台的紧张关系可能会笼罩本届东盟外长会议，尤其是中国外长王毅以及美国国务卿布林肯陆续抵达金边参加地区安全论坛活动。双方有可能借此机会再次交锋。

从中国外交部发言人华春莹2日对外公布的王毅在金边期间的活动日程来看，王毅目前似乎没有与布林肯会晤的安排。

据法新社3日发自金边的报道，王毅3日再次谴责佩洛西访台是“闹剧”，指责美国打着民主旗号，侵犯中国主权。他并威胁说，任何人挑衅中国，都将受到惩罚。

连日来，北京不断围绕佩洛西此行表达强硬立场。尽管美方一再强调美国的“一个中国”政策并无改变，但北京方面反复严词警告，并提升军事压力。自4日起，解放军将连续三天在台湾周边地区操演，对台湾形成事实上的封锁。

东盟发言人、柬埔寨副外长康富向法新社表示，东盟外长会议希望能帮助平息紧张关系，保证台海稳定，不会发生冲突，并避免各方的政治紧张关系不断升温。

东盟十国在中国议题上各有立场。柬埔寨、缅甸、老挝等国与中国关系密切，但不少其它成员则对北京越来越咄咄逼人的外交政策感到不安。

本届东盟外长会议原本计划讨论是否调整对缅甸军政权的政策。2021年2月政变上台的缅甸军政权近日无视国际社会呼吁，处决四名民主活动人士。柬埔寨首相洪森3日在外长会议开幕式上对军政权的行为感到失望。

马来西亚此前表示有意提交一份新的方案，取代东盟此前就缅甸局势制定的“五点方案”。