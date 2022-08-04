日本对中国在日本专属经济区进行演习表示“严重关切”

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日本内阁官房长官松野博一4日在记者会上，在谈及中国反对美国众议院议长佩洛西访台，在日本专属经济区(EEZ)等海域进行大规模军演时指出：“这可能有损于包括我国在内的地区的和平和安定，政府向中国方面表示严重的关切。”而在4日晚，美国众议院议长佩洛西抵达日本，5日早晨与岸田文雄首相共进早餐并举行会谈。

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松野博一4日在记者会上进一步表示：“中国在我国近海设置了训练区，如果进行实弹演习，可能会影响我国和我国人民的安全，对此表示严重关切。”

松野博一在3日在记者会上表示，中国已宣布从4日起在台湾周边海域的6个地点进行军事训练，演习区域包括日本专属经济海域（EEZ），从进行实弹射击训练这一角度考虑，日本对中方表示关切。”当被问及应对演习过程中可能发生的意外情况时，他说：“防卫省和自卫队在通常情况下也在日本周边的海域和空域进行警戒、监视和信息收集活动。”

他在3日的新闻发布会上对中国的演习表示“关切”，但在4日明显加重了口气。

2日晚，一架载有佩洛西一行的美军运输机抵达台湾，中方对此予以强烈对抗，宣布将于4日中午起在台湾周边6海空进行“实弹训练”，这包括台湾东侧的日本专属经济区，它比中国在1995和96年台湾海峡危机期间中国发射导弹的地点更靠近日本。

中方宣布的这一演习区域位于从南北夹住冲绳县与那国岛，距台湾约110公里的位置。

自民党外交部会会长佐藤正久3日在党内会议上表示：“日本和美国没有不和台湾团结的选择。佩洛西访问台湾在表示团结上是很重要的。”

岸田文雄首相3日上午在首相官邸会见了美国驻日本大使伊曼纽尔，两人进行了约30分钟的谈话，就佩洛西访日事宜进行了商谈。据外务省官员称，岸田与佩洛西将就台湾局势和美中关系等交换意见。