里根号航母在菲律宾海“执行既定任务”，美海军第三舰队将扩大印太活动

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据路透社8月4日报导，美国海军表示，“里根”号航空母舰（USS Ronald Reagan）正在菲律宾海执行“正常的、既定任务”。此外，美国海军第三舰队司令近日在受访时透露，该舰队准备扩大在印太地区的作战作用，或作为太平洋舰队的一个机动部门，或在第七舰队忙于其他任务时向前沿执行任务。

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报导称，菲律宾海面积达570万平方公里，包括了台湾东南海域。美国海军第七舰队发言人表示：“‘罗纳德·里根’号和她的打击小组正在菲律宾海继续进行正常的、既定的任务，作为其例行巡逻的一部分，以支持自由和开放的印度-太平洋。”

本周，在美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）抵台前，包括“里根”号航母、“的黎波里”号两栖攻击舰在内的四艘美国军舰曾在该海域部署。隶属于第七舰队的“里根”号航空母舰的母港设在日本横须贺海军基地，其也是美国海军唯一的前沿部署航母。

此外，美国海军第三舰队司令、海军中将博伊尔（Michael Boyle）近日在受访时透露了，该舰队准备扩大在印太地区的作战作用，或作为太平洋舰队的一个机动部门，或在第七舰队忙于其他任务时向前沿执行任务。

据美国海军协会新闻网（USNI News）周三报导，博伊尔在采访中指出：“五、六年前，第三舰队是一个主要做（认证）的总部，我们参与了演习。现在，我们是一个实际的行动总部，有时间表，目前在（加州）洛马角建有总部。”

博伊尔补充说：“他们（第三舰队总部）正在管理从国际基准线到美西海岸的空间。因此，在那里发生的所有行动——如果俄罗斯人要派潜艇或舰艇，他们将从情报的角度，从部队的姿态上跟踪这些行动。”

博伊尔表示，第三舰队正在扩大其在印太地区的作战作用。博伊尔称，他的司令部可以作为美国太平洋舰队的一个机动部门，或者在第七舰队忙于其他任务时向前沿执行任务。

博伊尔说：“我们也被要求进行练习，准备排练，能够作为一个海上作战中心在前方行动。所以我们有计划在未来几年进行远征指挥和控制，无论是从舰艇上，还是从澳大利亚或菲律宾，......凡是你能想到的(应有尽有)。”

博伊尔说：“如果我们需要把一个指挥和控制设施放在前面，我们可能不得不这样做。”他补充说：“这可能是因为第七舰队正忙于做其他事情，而这里发生了地震，我们需要一支特遣部队下去指挥和控制这项工作。”

博伊尔说：“因此，第三舰队可能是进行菲律宾救灾的最佳人选，因为俄罗斯正自视甚高。所以当第七舰队专注于俄罗斯，第三舰队做其他事情。或者我们接入更大的美国太平洋舰队，作为其一半的机动力量。”

博伊尔说，该地区的美军既需要有基础设施，以便与盟友和伙伴持续合作，也需要工作人员不再像和平时期那样运作。

博伊尔说：“在太平洋地区，我们为5年后、10年后、30年后可能发生的战争做了大量的练习。但我们不处在一场热战中。因此，我们的总部是一种结构化的和平时期的总部。”

博伊尔表示：“在过去的几年里，这已经发生了变化。”