韩国会议长金振杓会见佩洛西：期待韩美发展经济和技术同盟

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自首尔方面消息，韩国国会议长金振杓8月4日在国会大楼会见到访的美国国会众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）。金振杓表示，韩美同盟应该超越军事与安全同盟，发展经济与技术同盟。会后，两国国会议长还发表联合声明，对朝鲜威胁力度逐步加大的严峻局势表示忧虑。

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佩洛西一行在进入韩国国会大楼时受到了金振杓等韩方官员，及身穿朝鲜传统服装的接待外宾用的仪仗队的列队欢迎。佩洛西当天在推特上写道：“今天，我们的国会代表团特别荣幸地问候了韩国仪仗队成员。他们的无私服务对保护韩国人民，以及对保障未来几代人的民主至关重要。”

据韩联社报导，金振杓在与佩洛西举行会谈后发布新闻通稿称，双方决定基于国民可切身感受到的强大且延伸的对朝威慑力，通过国际合作及外交对话支持两国政府为实现无核化和永久和平所付出的努力。

金振杓表示，韩美双方关注两国同盟关系正拓展至军事安全、经济和技术同盟，并认真讨论了在国会层面大力支持全球全面同盟发展的合作方案。双方还将积极考虑制定决议案，以纪念韩美建立同盟关系70周年。

据悉，金振杓向佩洛西提议，韩美两国议会借2023年迎来韩美同盟70周年之机各自表决通过“关于庆祝和纪念韩美同盟70周年的决议”。他提及，美国议会2013年表决通过了庆祝韩美同盟60周年的决议，此后10年来韩美关系取得飞跃发展。与韩美自贸协定生效的10年前相比，如今韩美双边贸易规模增加70%，去年（1700亿美元）创历史新高。

金振杓指出，在此背景下，若韩美议会表决通过该决议，将有助于双方共同评价过去10年来的发展成果，大有助于争取两国国民同意并支持韩美关系发展成为全球全面战略同盟。

此外，金振杓表示，韩方对美国国会上月继《基建法》后又通过《芯片与科学法》予以高度评价，并呼吁美国国会支持在美发展的韩企切实享受实惠。双方还探讨了立法规定专业性职业从业者签证配额、赋予韩籍被收养人永久居留权的法案等。

金振杓强调，佩洛西是他就职以来会晤的首位外国议会领导人。继美国总统拜登（Joe Biden）在韩国新政府成立伊始访韩后，此次佩洛西议长来访，为韩美关系树立了重要的里程碑。

报导指，佩洛西表示，美国国会代表团此次亚洲之行的三大目标是：安全、经济、治理。美韩两国已在这三个领域互学互鉴，建立了牢固的伙伴关系。始于安全危机的美韩关系已衍变成为友好关系，双方此次讨论了两国国会在经济、安全、治理领域的合作方案。

佩洛西表示，5月美韩领导人会谈探讨了亚太地区倡议、“印太经济框架”（IPEF）等事宜，美方将通过合作力争实现所有目标，同时倾听韩方的意见。

佩洛西指出，美方代表团对韩方为乌克兰提供支援表示感谢。她谈到，美韩关系非常特别，美方将进一步加深双边合作关系，同时加强两国国会之间的关系。共同价值、攻克新冠疫情、应对气候变化等诸多问题有待今后讨论，两国国会合作的空间也十分宽广。

报导指，除了金振杓和佩洛西之外，当天会谈韩方有执政党国民力量党鞭权性东、最大在野党共同民主党党鞭朴洪根、国会外交统一委员会所属议员列席；美方有美国众议院外交委员会主席米克斯（Gregory Meeks）、美国驻韩大使戈德堡（Philip Goldberg）等人士列席。据了解，在联合记者会结束后，金振杓和佩洛西共进午餐并继续探讨双边合作方案。