与东盟各国外长举行会谈 日外相强调反对改变现状

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日本外务大臣林芳正8月4日在柬埔寨首都金边参加了日本-东盟外长会议。林芳正在会上表示，俄罗斯对乌克兰的侵略明显违反了禁止使用武力的国际法，严重违反了《联合国宪章》，他对此给予严厉谴责。林芳正还指出，“日本强烈反对在武力支持下继续和加强单方面改变东中国海和南中国海现状的企图。”

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据日本外务省介绍，林芳正当天与东盟10国外长及高级外交官员举行的会议持续了约1小时10分钟。林芳正在发表开场白时向东盟各国代表表示，“自2013年东盟-日本友好合作40周年特别首脑会议通过《愿景声明》以来，东盟-日本关系沿着和平与稳定、繁荣、更好的生活和心连心这四个伙伴关系进行全面合作，取得了长足发展。”

林芳正称，自2020年起，双方根据东盟-日本首脑会议关于《东盟印太展望》（AOIP）的联合声明，稳步实施具体合作。他提及：“明年，在双方建立伙伴关系50周年的历史性时刻，我们希望欢迎东盟国家的领导人到日本参加特别首脑会议，以阐述我们对未来的愿景。”林芳正称：“我们将继续与东盟方面密切合作，推动50周年纪念活动，进一步发展东盟-日本关系。”

就地区和国际事务话题，林芳正表示，日本对缅甸上个月处决四名民主活动人士表示严重关切，因为这是对日方要求军事当局释放被拘留者的一贯要求的重大颠覆。他还指出，日本支持东盟为落实“五项共识”所做的努力，并再次强烈敦促缅甸当局“立即停止暴力，释放被拘留者，以及迅速恢复民主政治制度”。林芳正称，将继续积极向缅甸提供人道主义援助，但也将寻求安全和不受阻碍的人道主义援助的准入。

林芳正表示，俄罗斯对乌克兰的侵略明显违反了禁止使用武力的国际法，严重违反了《联合国宪章》，他对此表示严厉谴责。《联合国宪章》还规定，联合国与东盟国家一样承认尊重主权和领土完整的重要性。

林芳正强调了人道主义援助和保护平民的重要性，以及不可接受的威胁或使用大规模毁灭性武器的问题。东盟方面提到了乌克兰的局势。

据日本外务省介绍，林芳正表示强烈反对在武力支持下继续和加强单方面改变东中国海和南中国海现状的企图。林芳正称，海洋主张和海洋活动应以《联合国海洋法公约》为基础，并提及2016年菲中仲裁裁决和《南海行为准则》（COC）。

林芳正称，《南海行为准则》应与《联合国海洋法公约》保持一致，不应损害使用南海的所有利益攸关方的合法权利和利益。据了解，东盟方面还就南海航行和飞越自由的重要性，以及根据国际法，包括《联合国海洋法公约》和平解决争端的重要性发表了声明。

林芳正呼吁东盟各国外长加强合作旨在建设“自由开放的印度-太平洋”，同时承诺支持东盟实现其关于《东盟印太展望》的努力。许多与会者并对日本前首相安倍晋三的逝世向林芳正表示了哀悼。

据共同社报导，林芳正在会议期间与斯里兰卡外长萨布里、越南外长裴青山、巴基斯坦外长比拉瓦尔和韩国外长朴振等人相继举行会谈，商定加强双边关系。