博雷利：欧盟在维护台海和平和现状方面有明确利益

欧盟/东盟/印太

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）8月5日在参加第29届东盟地区论坛上发表讲话。他在讲话中称：“欧盟在维护台湾海峡的和平和现状方面有着明确的利益。我们对中国发射弹道导弹飞越台湾的行动表示强烈关切，其中有几枚导弹落在了日本的专属经济区。”

广告 继续浏览后续

据了解，东盟地区论坛（ARF）的目标在1994年第1届东盟地区论坛主席声明中有所概述，即“就共同关心的政治和安全问题促进建设性的对话和协商；以及为亚太地区建立信任和预防外交的努力作出重大贡献。”该论坛目前共有包括东盟十国、中国、美国、俄罗斯、印度、日本、韩国、澳大利亚等27个成员国，论坛每年轮流在东盟主席国举行。8月5日，第29届东盟地区论坛在柬埔寨首都金边举行。

据欧盟对外行动署介绍，博雷利当天代表欧盟在论坛上讲话说：“东盟和欧盟之间的联系是极其宝贵的，因为我们两个区域组织有着强烈的愿望。东盟和欧盟的成立都是为了通过将经济结合在一起并确保稳定来防止冲突。我想分享欧盟对威胁我们地区和平与稳定的四个关键挑战的看法。”

博雷利续称：“首先，俄罗斯对乌克兰的入侵。这种毫无道理和无端的军事入侵是对当今基于规则的国际秩序和国际法的最大挑战。军事入侵一个较小的邻国，抢夺其土地和资源，并有针对性地杀害平民，是对《联合国宪章》和国际人道主义法的严重违反。这场战争受到了联合国141个成员国的谴责。”

博雷利称：“一个在战争前一周通过其外交部长（俄外长拉夫罗夫，他当时已离场）的声音表示俄罗斯不打算入侵乌克兰，这样的政府变得难以信任。俄罗斯使用的理由之一是（乌克兰）存在讲俄语的人口。你们认为，一个国家存在少数民族，就可以为一个有着共同历史的邻国进行军事干预并系统地摧毁这个国家提供理由吗？昨天，一千万乌克兰难民的数字已经达到。”

博雷利补充说：“俄罗斯的虚假信息声称，是我们对俄罗斯实施的制裁造成了全球粮食不安全和能源价格的上涨。拉夫罗夫先生今天在这里提到了这一点。这根本不是事实。俄罗斯农产品的购买、运输、支付和进口都被明确豁免于制裁。此外，我们正在逐步停止进口俄罗斯能源的事实并不意味着我们要求其他任何人也这样做。责任在于俄罗斯的战争行动。超过2000万吨的粮食被阻止离开乌克兰的港口。这就是事实。”

博雷利称：“直到几天前，俄罗斯一直在阻止世界主要粮仓之一的（乌克兰）粮食出口。我强烈希望俄罗斯将遵守其在联合国和土耳其促成的允许从黑海出口粮食的协议中的承诺，并停止轰炸乌克兰港口，就像它在签署该协议后几小时在敖德萨所做的那样。这场冲突与你们大多数人有关，也与我们有关。这不是西方和俄罗斯之间的冲突。这是一个利用其军事力量的侵略国与一个主权和独立国家之间的冲突，俄罗斯通过签署1994年的《布达佩斯安全保障备忘录》承认乌克兰边界的完整性。”

博雷利补充说：“第二，南中国海。我们观察到军事化和破坏稳定的行动在增加。这威胁着航行和飞越自由，并可能影响国际和平与安全。该地区的国际法和海上安全，如同其他任何海域一样，不应受到破坏。争端必须通过和平手段解决，并遵守《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。应排除威胁或使用武力以及挑衅性行动。”

博雷利表示：“这就是为什么我鼓励并支持在东盟领导的进程中取得积极进展，为这一海域制定有效、实质性和具有法律约束力的行为准则，并尊重第三方的利益。请允许我补充一点，欧盟在维护台湾海峡的和平和现状方面有着明确的利益。我们对中国发射弹道导弹飞越台湾的行动表示强烈关切，其中有几枚导弹落在了日本的专属经济区。”

博雷利称：“这些都是非常令人担忧的发展，导致了不稳定和风险升级。任何人都不应该单方面用武力改变该地区的现状，我们需要通过和平手段解决两岸分歧。这就是为什么欧盟呼吁所有各方保持冷静，保持克制，以透明的方式行事，并保持开放的沟通渠道，以防止任何可能导致悲惨后果的误判。”

博雷利称：“第三，缅甸。四名支持民主的活动家被处决，向世界发出了一个令人震惊的信号，即军政府无视缅甸公民的生命和权利以及他们对自由的渴望。我们对东盟‘五点共识’的实施缺乏进展感到关切，并随时准备支持东盟为实现和平和包容性的政治解决而重新作出努力。”

博雷利表示：“我们的优先事项是结束暴力，恢复政治解决进程，并改善人道主义援助的提供。第四，朝鲜多次发射弹道导弹违反了联合国安理会的有关决议。这也破坏了区域和国际和平与安全。”

博雷利补充说：“平壤必须停止其破坏稳定的行动，恢复与关键伙伴的对话。朝鲜必须遵守联合国安理会的决议，我们需要确保在联合国的授权下采取行动，防止可能支持非法发展武器的资金、部件或知识的流动。”

博雷利强调：“最后，东盟是帮助维护和平与安全的最重要组织之一，欧盟希望成为你们在这方面的合作伙伴。今天，我们通过关于和平、稳定和繁荣以及关于维护东南亚无核武器区的两项声明，具有特别重要的意义。”

此前，中国外交部副部长邓励4日“奉命”就七国集团外长以及欧盟外交与安全政策高级代表发表的“就维护台湾海峡两岸的和平与稳定的声明”，紧急召见有关欧洲国家和欧盟驻华使节，提出严正交涉。