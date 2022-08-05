澳总理：希望台海和平与安全 澳外长：敦促保持克制，缓和局势

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澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）8月5日在受访时表示，澳大利亚仍然致力于维持对中国政策的“现状”，但将捍卫其国家利益和价值观。同样在当天，澳大利亚外交部长黄英贤就台海紧张局势发表声明称：“澳大利亚和该地区一样，对这种不断升级的军事活动，特别是误判的风险感到担忧。我们敦促保持克制，缓和局势。”

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阿尔巴尼斯周五就澳洲的内政、经济和地区安全等多个话题接受了澳大利亚广播电台的采访。

就近日备受关注的台海问题，主持人在采访中问道：“南希·佩洛西（Nancy Pelosi）对台湾的访问，这使澳大利亚处于一个非常困难的位置，不是吗，使（澳洲）处于中国的愤怒之中？你认为现在她离开了（台湾），她到了日本，这一切会过去吗？还是说中国的愤怒会演变成更多的东西？”

阿尔巴尼斯回答说：“我希望该地区的和平与安全。而澳大利亚已经说过，我们不希望改变现状。这也是美国的立场。我对美国众议院议长访问那里的决定不作评论。这确实是他们的事情。”

主持人追问：“但是，（佩罗西的访问）使我们处于这样的境地——我们现在必须解决这个问题，你自己的外长黄英贤一直在警告这个问题，警告说中国现在正在台湾周围的高调演习可能导致意外冲突。这让我们处于什么位置？作为这次访问的结果，我们需要作出哪些改变？”

阿尔巴尼斯说：“我们需要坚持我们的路线，那就是在我们能够做到的地方寻求与中国的合作和积极关系，但在我们必须做到的地方坚持澳大利亚的价值观和澳大利亚的国家利益。这包括（国际）海洋法，允许安全航行和通行，包括通过南中国海。”

星期五，澳洲外长黄英贤就台海紧张局势发表声明称：“澳大利亚对中国向台湾海岸线附近海域发射弹道导弹深表关切。这些演习是不相称的，是破坏稳定的。这对该地区来说是一个严重的问题，包括对我们的亲密战略伙伴日本。澳大利亚和该地区一样，对这种不断升级的军事活动，特别是误判的风险感到担忧。我们敦促保持克制和缓和局势。”

声明续称：“建立一个和平而非冲突的地区符合我们所有人的利益。澳大利亚不希望看到对台湾海峡两岸现状的任何单方面改变。澳大利亚两党的一个中国政策没有改变。我们正在继续非常密切地监测局势，并且我们正在与盟友和伙伴沟通。”

声明表示：“今天，我在金边举行的东亚峰会上与其他地区的外交部长一起向我的中国同行表达了澳大利亚的关切，我所在部门的官员也向中国政府重申了我们的关切。”

另据《华尔街日报》4日报导，澳大利亚新上台的工党政府启动了对该国军队的广泛评估，这反映出一些美国盟友担忧，美中之间日益激烈的竞争正在增加亚洲和太平洋地区的武装冲突风险。

上任不足三个月的澳洲防长马尔斯(Richard Marles)说，这次评估将是几十年来对澳大利亚军队进行的最重要的重新检讨。澳洲官员们称，鉴于印太地区快速变化的地缘政治局势，这次评估将确定哪些能力应该优先投资，以及这些资产应该部署在哪里。