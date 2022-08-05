韩国外长：不容许以力量单方改变现状

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自柬埔寨首都金边方面消息，韩国外交部长朴振8月5日在当地出席东亚峰会外长会议时就当前地区和国际局势表示，不能容忍用力量单方面改变现状。据悉，朴振当天还与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）等他国与会高级外交官举行了会谈。

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韩联社的报导指出，“不能容忍用力量单方面改变现状”这一措辞是美国、日本等国在谴责俄罗斯入侵乌克兰或中国政府对台行动时常用的表述，韩方使用这一表述实属罕见。朴振提及的当前最紧迫问题包括俄乌战争、台湾海峡和南中国海问题、缅甸局势等。

朴振表示，韩方对台海紧张局势有所加剧深感忧虑。他强调，韩方支持“一个中国”原则，台湾海峡的和平稳定对韩国乃至整个地区的安全和繁荣至关重要。他指出，一旦其地缘政治矛盾激化，可能会引发供应链紊乱等巨大的政治、经济动荡。

朴振谈到，在来自朝鲜的安全威胁日益增长的情况下，台海局势紧张的加剧将对韩半岛的和平与稳定产生负面影响。从这层意义上看，韩方十分关注东盟外长就两岸关系发展发表的声明。

报导指，韩国外交部相关人士就朴振涉台发言分析称，此番话体现韩方对有关情况的高度关注。据了解，这是朴振首次就中美围绕台湾问题的分歧表明立场。在前一天举行的东盟与韩中日外长会上，仅中国外交部长王毅和日本外务大臣林芳正提及涉台问题，朴振未就此发言。

此外，朴振就韩半岛问题提出，国际社会团结应对比任何时候都要重要，东亚峰会有必要向朝鲜释放强硬信息，敦促其实现“完全、可核查、不可逆”的无核化。

与此同时，韩美两国外长周五还举行了场边会谈，时长约25分钟。这也是朴振5月就职以来第四次与布林肯会面。

布林肯在会后会见记者时表示：“美国和韩国之间存在着令人难以置信的紧密合作。我们的联盟确实是印太地区和平与安全的关键，当然，我们正在一起工作，以应对许多不同的区域和全球挑战。 ”

布林肯说：“因此，我们一如既往地对议程上最重要的一些事情进行了非常好的讨论，包括这个地区以及对这里的和平与安全的一些挑战。我们也能够谈论从俄罗斯在乌克兰的侵略到缅甸政权的令人发指的行动——这是我们所有人深切关注的，以及一如既往地在我们国家之间进行非常密切的协调。因此，我感谢这段时间和（与朴部长之间）一次非常良好的谈话。”

朴振随后告诉记者称：“我们在三个月内第四次会面，我们在很多很多事情上意见一致，包括政治、经济和军事问题。我们面临着共同的挑战，我们一致认为，我们将密切合作以应对这些挑战，并保持韩国和美国之间钢铁般坚定的联盟。”

据韩联社报导，当被问及双方是否讨论美国提议的半导体供应链合作机制时，朴振回答称，双方就诸多热点问题进行了富有建设性的讨论。双方还探讨了应对朝鲜核导威胁等方案。