广岛举行原子弹爆炸77周年和平纪念仪式

核武

8月6日，原子弹在广岛爆炸已77周年。6日上午8时，在广岛和平公园举行了和平纪念仪式，原子弹爆炸幸存者和死者家属代表、岸田文雄首相、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯以及99个国家的代表等出席纪念仪式。由于俄罗斯入侵乌克兰，广岛市今年不邀请普京总统和俄罗斯驻日本大使参加和平纪念仪式。

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广岛市市长松井一实在《和平宣言》中指出：“没有核武器威慑就无法维持和平的想法正在与日俱增。”他敦促人们相信：除了消除核武器以保护我们的生命和财产之外，我们找不到根本解决问题的办法。

和平纪念仪式三年来首次设立一般参会席位，约3200人参会，相当于去年和前年受新型冠状病毒影响大幅缩减人数时的4倍。

岸田首相说：“77年前那一天的悲剧永远不要重演，这是唯一在战争中遭原子弹轰炸的国家日本的责任，也是我作为出身于遭原子弹轰炸的广岛的首相的誓言”。

岸田首相表示：“无论多么细小、多么崎岖、多么艰难，我们都将继续走在通往无核武世界的道路上，我们将坚持‘无核三原则’，努力将‘严峻的安全保障环境’和‘没有核武器世界’的‘理想’结合在一起。”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯出席了和平纪念仪式，这是联合国现任最高领导人时隔12年首次出席广岛和平纪念仪式。古特雷斯在致辞开始时说：“原子弹幸存者不可否定的证词让我们意识到核武器本质上的愚昧。他赞扬了多年来一直在传达原子弹爆炸实际情况的原子弹幸存者的努力。

另一方面，对于世界局势，他表达了一种危机感，他说：“严重的核威胁正在从中东迅速蔓延到朝鲜半岛，并蔓延到俄罗斯入侵乌克兰的世界各地。“绝对不能认可核武器保有国承认核战争的可能性。”他严厉谴责了俄罗斯的核武威胁。

广岛市今年不再邀请普京总统和俄罗斯驻日本大使参加和平纪念仪式，而8月4日，俄罗斯驻日本大使加卢津现身广岛和平公园，向原子弹纪念馆献花并默哀。

加卢津参观了原子弹纪念馆，并表示不会在进攻乌克兰时使用核武器。该市往年邀请包括俄罗斯在内的拥核国家首脑和各国驻日大使出席，此前筹备时也按照往年惯例欲邀请普京等人，但因俄罗斯进攻乌克兰，日本政府要求不邀请俄方，该市因此放弃。