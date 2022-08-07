布林肯：若菲律宾在南中国海遭到攻击，美国将依据条约予以保卫

美国/菲律宾/印太

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）8月6日在与菲律宾外交部长马纳洛（Enrique Manalo）出席联合记者会时重申美国对《美菲共同防御条约》的“坚定承诺”，并指在南中国海对菲律宾武装部队、公共船只或飞机的武装攻击将触发美国在该条约下的共同防御承诺。

广告 继续浏览后续

菲美两国外长周六面对媒体举行了线上联合记者会。作为东道主的马纳洛在发言中说：“布林肯国务卿和我刚刚举行了我就任外交部长以来的第一次会议。这也是国务卿首次访问菲律宾，也是自2019年3月以来美国国务卿的首次访问。在我们的讨论中，最突出的是我们对维持菲美关系的积极势头和轨迹的坚定承诺。布林肯国务卿和我广泛地讨论了我们两国之间的联盟关系。我们还讨论了我们可以采取哪些措施，在我们过去一年的双向高级别接触的基础上再接再厉，包括去年11月的第九次双边战略对话，我们在对话中通过了《21世纪菲律宾-美国伙伴关系的共同愿景》。”

马纳洛提到：“今年11月，我们期待着在马尼拉这里举办第十次双边战略对话，我们希望在那里推动我们关于我们两国间政治、安全和经济合作的全面讨论。我们还同意在2023年初再次召开2+2 （外长、防长）部长级会议，以进一步巩固这些和早期国防和战略接触的成果，并确保行动计划和倡议。我们着眼于加强我们的合作，以更好地应对当前和新出现的安全威胁和跨领域的挑战。我们欢迎美国政府保证他们愿意与菲律宾新政府密切合作，承认菲律宾是美国的一个平等的主权伙伴，以推进我们促进该地区和平与繁荣的共同目标。”

马纳洛介绍称：“为了配合进一步推动我们两国之间的经济合作，我们同意充实加强合作的进一步机会，以支持促进有韧性的供应链、卫生系统和基础设施的努力，以及在海洋资源管理和清洁能源，特别是核能方面进行合作的机会。我们将通过双边方式并在美国领导的‘印太经济框架’(IPEF)内这样做，菲律宾是该框架的一个国家伙伴。”

布林肯在随后的发言中表示：“我想在小马科斯总统任期开始时来到菲律宾，因为菲律宾是美国不可替代的朋友、伙伴和盟友。（美菲关系）是我们在印太地区最古老的联盟。正如你们从外长那里听到的，我们有着共同的利益，我们有着共同的价值观，而且我们因可以追溯到几代人的家庭和友谊关系而深深地联系起来。美国寻求与小马科斯总统、马纳洛部长和他们所有的同事密切合作，以推进我们的联盟关系——并确保我们共享的自豪历史成为一个活生生的历史，为菲律宾人和美国人带来好处。”

就强化两国的经济合作，布林肯表示：“在我今天与小马科斯总统和马纳洛部长的谈话中，我们谈到了深化我们的经济关系。美国仍然是菲律宾的前三大贸易伙伴和投资者。美国公司是这里最大的雇主、最大的纳税人和价值最高的出口商之一。我们希望扩大这些联系——通过私营部门投资、公私伙伴关系，以及通过合作解决21世纪经济的主要挑战，如塑造新兴技术、加强我们的供应链、加速向绿色经济的过渡。 这些都是菲律宾今年春天加入的‘印太经济框架’的支柱，它反映了我们对一个自由、开放、互联、繁荣、安全和具有韧性的地区的共同愿景。”

布林肯介绍称：“我们还谈到了加强民主。美国致力于与菲律宾合作，捍卫法治，保护人权和基本自由，包括言论自由，以及保障公民社会。这些价值观对我们的联盟至关重要。它们对于建设菲律宾人民想要和应该得到的未来至关重要。”

布林肯补充说：“我们还谈到了我们的安全伙伴关系，我重申了我们对《美菲共同防御条约》的坚定承诺，并重申在南中国海对菲律宾武装部队、公共船只或飞机的武装攻击将触发美国在该条约下的共同防御承诺。除了与菲律宾合作以帮助确保其海洋领域的安全，我们还与菲律宾渔民和科研人员合作，以维护和保护菲律宾宝贵的海洋资源，这些资源正受到外部人员非法捕鱼和环境破坏的威胁。”

布林肯说：“我们总是站在我们的伙伴一边。强调这一点很重要，因为这里以北的台湾海峡正在发生的事情。自从中华人民共和国（PRC）两天前向台湾发射了近十枚弹道导弹以来，我们一直听到整个地区的盟友和伙伴对这种破坏稳定和危险的行动深表关切。”

布林肯说：“维护台湾海峡的和平与稳定是至关重要的，不仅对台湾，对菲律宾和许多其他国家也是如此。台湾海峡发生的事情会影响到整个地区。在许多方面，它影响到整个世界，因为台湾海峡，像南中国海一样，是一个关键的水道。几乎一半的全球集装箱船队，近90%的世界上最大的船只，今年通过台湾海峡。”

值得一提的是，据马纳洛介绍，美国总统拜登已邀请新上任的菲律宾总统小马科斯访问华盛顿，双方正在研究一个合适的日期。时至今日，小马科斯已经有十多年没有到过美国了，主要原因是他拒绝与夏威夷法院合作而被判定藐视法庭，当地法院在1995年命令马科斯家族将消失的20亿美元菲律宾国家财富归还给他父亲、独裁者老马科斯统治时期国家滥用权力的受害者。

小马科斯和他的母亲伊梅尔达·马科斯也面临3.53亿美元的罚款。对此，美国驻菲律宾大使馆表示，国家元首享有外交豁免权。