日首相岸田文雄着手改组内阁 防卫相岸信夫或将被撤换

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自东京方面消息，日本首相岸田文雄预计于8月10日实施内阁改组和自民党高层人事调整。据悉，岸田文雄有意让财务大臣铃木俊一、公明党的国土交通相齐藤铁夫留任。日本防卫大臣、已故前首相安倍晋三的胞弟岸信夫将被撤换。

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据共同社报导，岸田文雄周六在广岛市召开记者会，表示要让将入阁的人和现阁僚检查自身与“世界和平统一家庭联合会”（原“统一教会”）的关系。对于自民党议员相继曝出与该教会有关联以及内阁支持率骤跌，他表现出危机感并示意将加紧调整关系。

岸田文雄对此表示：“在我的内阁中，我不仅会要求新任命的内阁大臣，也会要求现任内阁大臣检查这种关系，并澄清结果。然后，我想指示他们以适当的方式审查这一情况。”岸田文雄强调：“我个人与该组织（‘统一教会’）没有任何关系”。

报导指，岸田政府内部原本认为很可能在9月上半月改组内阁，但岸田本人欲尽快调整人事以改善印象。岸田政府主要由自民党第二大派系茂木派、第三大派系麻生派和第四大派系岸田派支撑。如何在顾及安倍晋三去世后产生动摇的最大派系安倍派的同时构建起全党体制成为焦点。

值得注意的是，在本次岸田政府的人事调整中，岸信夫更迭方案的理由为健康问题等。《读卖新闻》在周六的报导中证实了这一消息。

另据《产经新闻》周日报导，有关预计于10日进行的内阁改组和党干部人事调整，岸田文雄6日开始朝着更换半数以上阁僚、大幅改组内阁的方向进行调整。防卫相岸信夫、国家公安委员长二之汤智等人将被替换，经济产业大臣萩生田光一或留任或出任新要职。