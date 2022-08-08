拜登：不担心台湾局势，关切中国军方的行动幅度

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美国总统拜登（Joe Biden）8月8日在受访时表示，他“不担心”中国在台湾周边海空域进行的军事演习。他补充说，对解放军相关行动的幅度有所关切。但拜登不认为北京方面会继续采取对台措施。

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拜登周一在前往肯塔基州探访遭受洪灾袭击的民众前在特拉华州的空军国民警卫队基地接受了媒体的采访。拜登在与记者的互动中透露，自己当天的新冠病毒检测结果再呈阴性，他每天都在坚持检测，目前身体感觉良好。

面对记者提问，“总统先生，您对台湾的局势有多担心？因为中国正在，他们现在对整个岛屿保持一种控制。”拜登回答说：“我不担心，但我担心的是，他们的动作会像现在这样大。但我不认为他们会再做什么。”

面对记者追问，“您认为议长去台湾是否是一个明智的举动，现在看是这样吗？”对此，拜登重申，这是美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）自己的决定。

由于拜登在佩洛西访问亚洲前向媒体表示，美国军方认为佩洛西访台“不是一个好主意”，变相证实了议长的这一计划，美国国内不少评论人士对拜登“泄密”以试图阻止佩洛西出行加以批评。

在上周，白宫的态度有所改变，并一再表示：佩洛西完全有权利访问台湾，同时对是否同意她的旅行决定保持沉默，并指北京方面没有理由因此使台海紧张局势升级。