日本首次在环太军演就“存亡危机事态”开展训练

日本/印太/亚洲

由26个国家参与的“环太平洋—2022”联合军事演习资料图片

自东京方面消息，日本防卫大臣岸信夫8月8日在内阁会议后的记者会上透露，此前参加在夏威夷周边展开的，由美国主导的“环太平洋2022”大规模联合演习的海上自卫队设想安全保障相关法上“存亡危机事态”开展了训练。他表示，这是日方首次在“环太军演”中设想这一事态进行训练。

广告 继续浏览后续

由美国主导、26个国家参与的“环太平洋2022”大规模联合演习（RIMPAC 2022）于6月29日至8月4日在夏威夷周边海域进行。包括美国、日本、澳大利亚、韩国等纷纷派出航母或“准航母”参演。日本海上自卫队的“出云”号轻型航母(DDH-183)和“高波”号驱逐舰 (DD-110)参加了此次演习。

据共同社报导，“存亡危机事态”是认定为存在密切关系的他国遭到攻击、日本存亡受到威胁的情况。若满足没有其他适当手段等“武力行使的三大条件”，则可行使集体自卫权。

岸信夫向媒体强调：“至今为止（自卫队）一直基于安保法切实完成各项任务。将继续参加此类训练，有效运用，为应对一切事态做好万全准备。”

关于训练内容，岸信夫介绍称：“以日本政府认定属于存亡危机事态为前提，开展了伴随行使武力的方案训练”。关于详情，他以“关乎运用”为由没有透露。

岸信夫当天向记者表示：“我愿意采取一切可能的措施，有效地实施安全相关法律，应对任何情况。”

值得一提的是，日本智库战略研究论坛6日于东京的一家酒店举行了模拟“台湾发生紧急情况”的兵棋推演，现任国会议员、前防卫大臣和前自卫队干部皆出席。