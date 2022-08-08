李显龙：一场风暴正在聚集，中美关系不太可能在短期内改善

新加坡/美国/中国

新加坡总理李显龙8月8日发表了为迎接周二新加坡国庆日到来的国庆献词。就地缘政治环境，李显龙提及，台湾海峡的紧张局势存在误判的空间。他表示，在美国和中国之间的深度猜忌和有限的接触中，这种紧张局势不太可能在短期内改善。

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就新加坡所处的地缘政治环境，李显龙在讲话中分析称：“我们的前路并不容易。在我们周围，一场风暴正在聚集。美中关系正在恶化，问题棘手，猜疑很深，双方的接触有限。这种情况不太可能很快改善。此外，误判或事故很容易使事情变得更糟糕。”

李显龙补充说：“俄罗斯对乌克兰的入侵对世界和新加坡也有深远的影响。首先，它使俄罗斯这个核大国与许多国家，特别是美国和北约国家产生了激烈的对抗。这种对抗敌意很深，而且不会轻易解决。第二，入侵违反了《联合国宪章》中关于主权和领土完整的基本原则。”

李显龙指出：“这对新加坡来说尤其重要，因为这些原则是我们安全的基础，甚至是我们的生存。第三，欧洲的战争将影响亚太的区域安全。它已经使中国与美国的关系以及与美国在亚洲的合作伙伴的关系进一步紧张。新加坡将被我们周围地区的激烈竞争和紧张局势所冲击。”

李显龙说：“我们能做些什么？保持团结是新加坡生存的关键——这是在一个日益混乱的世界中应对挑战的唯一途径。我们必须着眼于我们的全面防御，并保持一个强大和可信的新加坡武装部队和内政部。我们也必须振作起来，做好心理准备，在未来的几十年里，我们的地区可能不会像现在这样和平和稳定。”

李显龙在致辞最后表示：“我们决不能停止想象和建设我们想要的新加坡，即使我们加强对可能出现问题的防范。新冠疫情不会是新加坡的最后一次危机。更多的风暴和动荡还在前面。但是，请不要害怕。只要我们保持团结，坚毅强韧，就能让新加坡持续和平安全、继续繁荣昌盛，我们也可以一起建设一个包容社会，一个让世世代代国人有所归属、感到自豪的温馨家园。”

上周，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）率领的访问团队拜访了新加坡总统哈莉玛（Halimah Yacob）和总理李显龙。据新加坡外交部介绍，李显龙在会上强调了稳定的美中关系对地区和平与安全的重要性。