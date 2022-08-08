澳大利亚外长再次呼吁台海局势降温，敦促恢复稳定

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澳大利亚外交部长黄英贤8月8日在与来访的拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）出席联合记者会时再次呼吁，在台海局势紧张的当下，应降温并保持冷静和克制。

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黄英贤在上周五曾就台海紧张局势发表声明，并称“澳大利亚对中国向台湾海岸线附近海域发射弹道导弹深表关切。这些演习是不相称的，是破坏稳定的。这对该地区来说是一个严重的问题，包括对我们的亲密战略伙伴日本。澳大利亚和该地区一样，对这种不断升级的军事活动，特别是误判的风险感到担忧。我们敦促保持克制和缓和局势。”

林克维奇斯周一在与黄英贤出席记者会时表示：“澳大利亚将很快向北约卓越和战略通信中心派遣专家，因为我们感到民主国家——拉脱维亚和澳大利亚都是民主国家，现在受到了专制政权的挑战。我们必须分析，我们必须制定战略，如何应对宣传，如何打击来自独裁政权和专制政权的虚假信息。”

林克维奇斯称：“在乌克兰问题上，我认为，我们双方都承认有必要继续以任何方式支持乌克兰。拉脱维亚一直在向乌克兰提供军事、财政和人道主义援助。我们认为，我们必须继续这样做，实际上，西方世界必须增加军事援助，因为我们看到，不幸的是，俄罗斯正在继续其侵略行为。”

林克维奇斯补充说：“在谈到欧盟时，我也主张对俄罗斯进行更严厉的制裁，不仅是欧盟，还有志同道合的国家。我们刚刚做出决定，（对俄罗斯人）完全停止发放任何形式的签证。我们已经在旅游签证方面做到了这一点；我认为，欧盟必须效仿这一做法。此外，我们现在正在欧盟内努力解决与没收作为后果的一部分被冻结的俄罗斯政府资产有关的问题，并将这些钱给乌克兰用于重建。”

林克维奇斯称：“这些是我们正在分享的事项。但我也非常有兴趣讨论和分享关于太平洋地区局势的观点，我们非常清楚地听到澳大利亚的立场，即需要努力建立更和平和稳定的地区。当然，我们也在讨论关于中国行动的最新发展，我确实希望我们能够定期交流这些观点。”

在问答环节中，有记者提问称：“关于中国，自澳洲大选以来，有很多混合的信息，我应该说来自中方，在你们当选后有那些最初的姿态，你与你的中国部长同行会面，（澳洲防长）理查德·马尔斯与他的部长同行会面，而现在在南希·佩洛西访问后有这一连串的言辞。你认为目前的（澳中）关系如何？它是比你们所继承的更好还是更坏，更广泛地说，就该地区而言——自佩洛西访问以来，就局势的严重性而言，是否已经跨越了某种界限？”

黄英贤回答称：“听着，我不会被你暗示的一些评论所吸引，但我要提出一些现在很重要的观点，那就是：我认为目前最关键的是，当涉及到两岸紧张关系时，需要降温，要恢复平静。澳大利亚继续敦促保持克制。澳大利亚继续敦促缓和局势，你知道，这并不是只有澳大利亚在呼吁的事情。整个地区都对目前的局势感到担忧。”

黄英贤补充说：“整个地区都在呼吁恢复稳定。如果你看看，我最近在周日上午从东亚峰会回来，你会看到东盟外长的声明以及澳大利亚、日本和美国以及其他国家的三方声明。该地区正在寻求恢复稳定。我想强调的是，其他国家已经阐明的、澳大利亚也已经表达的关切是围绕着，特别是军事活动升级的风险，包括误判的风险，我们将继续敦促保持克制和缓和局势。”

黄英贤当天还与同样来访的美国常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）举行了会谈。据根据美国国务院发言人內德·普莱斯（Ned Price）发表的声明介绍：“她们讨论了美国和澳大利亚为支持一个自由和开放的印太地区所做的努力，同时也通过‘印太经济框架’(IPEF)深化在该地区的经济交往。她们讨论了中华人民共和国（PRC）最近破坏国际和平与稳定的行动，并重申了她们对维护台湾海峡和平与稳定的承诺。她们还强调了在通过澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）与英国执行其目标时对尽可能高的不扩散标准的承诺。”

美方声明称：“舍曼副国务卿和黄外长重申了追究俄罗斯对其全面入侵乌克兰的责任的重要性，包括对乌克兰的援助和实施旨在追究俄罗斯责任的制裁。舍曼副国务卿和黄外长还讨论了美国和澳大利亚最近与太平洋岛国的交往以及未来与该地区合作推进太平洋岛国优先事项的机会。最后，他们谈到了继续协调抗击新冠疫情和根据‘新冠疫情全球行动计划’建立更强大的全球卫生安全。”