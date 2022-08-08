缅甸驻华大使据报突然去世

缅甸/外交

路透社根据缅甸官方媒体和驻北京的外交消息人士报道，缅甸驻华大使周日在中国西南部城市昆明突然去世。

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路透社报道称，周一（8月8号），缅甸外交部在一份官方报纸上对吴苗丹佩（U Myo Thant Pe）大使的讣告没有具体说明他的死因。北京的外交官和缅甸的一家中文媒体报道称，原因很可能是心脏病发作。也有报道称，事发时吴苗丹佩正在搭乘从昆明返回北京大使馆的航班。

吴苗丹佩大使最后一次被人看到是在周六与中国西南部与缅甸接壤的云南省的一名当地官员会面。

报道称，吴苗丹佩于 2019 年被时任缅甸执政党，昂山素季领导人全国民主联盟任命为特命全权驻华大使。虽然缅甸军方于 2021 年 2 月发动军方政变，但军政府依然任命吴苗丹佩继续担任驻华大使一职。

缅甸驻华大使馆没有立即回应路透社置评请求。缅甸驻华大使馆的网站上也没有刊出任何大使去世的讣告。

如果消息最后得到确认，他是一年以来第四位在中国去世的外国大使。

去年九月，54 岁的德国大使扬·赫克 (Jan Hecker) 于去世，时间离他在北京任职不到两周。65 岁的乌克兰驻华大使馆对谢尔盖·卡梅舍夫（Serhiy Kamyshev）于 2 月14日去世。菲律宾大使何塞·圣地亚哥·圣·罗马纳于 4 月在中国东部的安徽省隔离期间去世。