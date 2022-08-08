韩国外长启程访华：将对华阐明经济安全事务的韩方立场

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自首尔方面消息，韩国外交部长朴振8月8日在启程对中国进行访问前向媒体表示，访华期间将与中方就朝鲜无核化、供应链稳定等安全和经济领域问题深入交换意见，并将站在守护韩国国家利益的角度，就双方面临的各种问题向中方阐明立场。

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据韩联社报导，朴振周一出访前在韩国外交部大楼接受了记者的采访。报导指，他作出的上述表述可被解读此行将致力于，消除中国政府因韩方决定参加由拜登政府先前提议成立的“芯片四方联盟”（Chip 4）预备会议而产生的误解。

对于芯片联盟，朴振强调，这并非为了排斥特定国家。中国是韩国最大的贸易对象国，也是韩国在供应链方面的重要合作对象。韩方有必要与中方就稳定管理供应链沟通对话，他将与中方就此协商。

同样在当天， 韩国产业通商资源部长李昌洋就是否加入“芯片四方联盟”一事表示，这将是纯粹基于经济和战略层面的国家利益而决定的问题。他强调，韩方绝无排斥中国等特定国家或搞“小圈子”的意图。

就中方是否会要求韩方维持“萨德三不”政策，朴振回答说，这与韩国安全主权相关，中方应尊重韩方的主权安全，才能顺利发展韩中关系。

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi)日前访台导致中美矛盾激化一事，朴振重申，韩国尊重“一个中国”的立场不变，但同时台湾海峡的和平与稳定对于韩半岛和平稳定十分重要，是韩半岛以及整个区域安全和繁荣的必要条件。他告诉记者称，相信中方也非常清楚这一点。

报导指，朴振还表示，韩中建交今年迎来30周年，为发展两国关系，他将提议两国共同实践的行动计划，并与中方讨论扩大韩中人文交流的方案。朴振说，韩流具有众多优秀的内容，两国年轻人通过文化交流和沟通增进彼此了解的潜在空间巨大。

据韩国外交部此前介绍，朴振将于8日至10日应中国外交部长王毅之邀访华。朴振和王毅将在青岛举行会谈，讨论韩中关系以及韩半岛、地区和国际热点问题等彼此关切。