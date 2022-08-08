韩国外长访华 防长访美军基地

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2022年8月4日星期四，在柬埔寨金边，中国外交部长王毅（右）、韩国外交部长朴瑾（中）和日本外相林芳正出席在金边举行的东盟+外交部长会议。

韩国外交部长官朴振8日下午将从首尔机场启程赴中国青岛，开启他就任以来的首次访华之旅。这是尹锡悦政府成立以来首派高官访华。同一天，韩防长访问了驻韩美军平泽基地。

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韩联社报道，9日，朴振将在青岛同中国国务委员兼外交部长王毅举行会谈。在韩中即将于本月24日迎来建交30周年纪念日之际，两国外长将就双边关系的发展方向、韩半岛问题、地区和国际问题等进行深入探讨。报道称，至于双方是否会谈及供应链合作、朝核、“萨德”反导系统、涉台问题等敏感话题是进一步将受到关注的焦点。。

路透社评论称，韩国外长首次访华，试图就美国关系向北京保证。但如何平衡与中国与美国的关系非常敏感。

比如，在半导体供应链重组问题上，韩方其间一直在讨论是否要加入美国主导的“芯片四方联盟”（Chip 4），目前已确定将参加预备措施的方针。韩国半导体专家们认为，为确保技术上的“超级落差”，韩国很难拒绝美国的提议，但要同时设法安抚中方。中方则将强调应防止该领域供应链碎片化，警惕该联盟围堵中国。

韩国外交部曾表示，将采取外交努力避免中方误解，并同中方进行沟通，稳控供应链。由此，双方将在此次会谈上就此取得哪些成果备受关注。

韩联社称，朴振还将就朝核问题寻求与中方进行战略沟通。在“萨德”问题上，中方是否会提及“三不”政策也引发关注。鉴于韩方曾强调“相互尊重彼此安全主权”，不排除两国在此问题上出现分歧的可能性。另外，双方是否会谈及美国众议院议长佩洛西日前访台后该地区军事紧张局势加剧一事也受到关注。

朴振于6月12-15日曾对美国进行为期四天的访问。

另据韩联社报道，韩防长同一天也访问驻韩美军平泽基地，报道刊登了8月8日在位于京畿道平泽市的驻韩美军基地“汉弗莱营”，韩国国防部长官李钟燮（左）与韩美联合司令部司令兼驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉握手致意的照片，据报，这是李钟燮就职以来首次访问“汉弗莱营”。