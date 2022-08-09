吴钊燮呼吁国际采取行动遏止中国对台恫吓及对外扩张

台湾

台湾外交部长吴钊燮今天(9日)上午举行国际记者会指出，这次中国的演习，真正的企图是在改变台海以及区域的现状，已经为整体区域安全带来极不稳定的因素。他呼吁民主国家一起合作，共同研议因应之道，也希望国际社会采取行动，共同扼止中国对台湾的恫吓以及对外扩张。

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吴钊燮今天在外交部举行国际记者会，主题是「我国针对中国军事挑衅的响应」。吴钊燮说，这几天中国在台湾周边海域进行联合军事行动，已经严重威胁区域和平与安全，他要藉这个场合，再次明确说明政府的立场。

吴钊燮发表中英文声明说，第一、中国不仅在演习区域的划定上，严重侵犯台湾在国际法所享有的权利，也阻碍印太地区最繁忙海空航道之一的正常运作。对于中国极其不负责任的行为，台湾表达严厉谴责。

第二、中国这一次军演是毫无道理的借机挑衅，裴洛西访台只是借口，中国真正的意图是多重的。

他分析，中国企图将台湾海峡内海化，否定台海是国际水道，以影响国际社会在台海海空自由航行的权利。这次更以具体行动破坏长久以来台海中线的默契，并企图在演习之后将此常态化，以打破两岸长久以来的现状。

其次，中国除了飞弹射击，还搭配网络攻击、假讯息攻击、经济胁迫等，企图威吓扰乱台湾民心士气。

另外，中国飞弹试射的范围，很明显是想吓阻其他国家介入其犯台的意图，也就是说，中国真正的企图是在改变台海及区域现状，而且已经为区域安全带来极不稳定的因素。

第三，他说，中华民国台湾作为主权独立的国家，有权利和其他国家进行交往，和透过国际参与对国际社会做出贡献，台湾人民也有权利透过民主制度表达国民意志，中国无权干涉也不能改变。他说，台湾非常感谢勇敢站出来谴责中国作为，并且支持台湾的各国友人，各国的力挺让台湾人民知道，台湾在国际社会上并不孤单，也让世界了解民主不会受到威权恫吓而屈服。

四、中国军演目前看起来似乎是只针对台湾，但观察中国在全球各地的作为和企图，已经不局限于台湾。吴钊燮说「中国现在已经一步一步要将东海、台海以及南海连成一线，使其成为中国的内海。近年来中国解放军的军演已经多次穿越第一岛链，显示中国正在太平洋建立战略据点，我们呼吁所有爱好的自由、民主的国家必须一起合作，共同研议因应之道。」

吴钊燮重申，希望国际社会采取行动，共同扼止中国不负责任的对台恫吓，以及野心勃勃的对外扩张，共同维护印太区域的自由开放与稳定繁荣。