朴振与王毅会谈时 中方或要求维持“萨德三不”政策

韩中外长会谈

韩联社青岛消息称，正在中国访问的韩国外交部长官朴振9日将同中国国务委员兼外交部长王毅在山东青岛举行会谈。有关外界关注中方可能向韩方提出维持“萨德三不”政策的要求，朴振表示，这关乎韩国主权，中方应尊重韩方的主权安全，才能顺利发展韩中关系。

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该消息指，朴振当天下午将同王毅举行会谈并共进晚餐，双方拟就韩中关系发展方向、韩半岛问题、地区和国际问题等进行讨论。

朴振前一天启程赴华前接受记者采访时表示，访华期间将与中方就朝鲜无核化、稳定供应链等安全和经济领域问题深入交换意见，并从国家利益的角度出发，就直面的各种问题向中方阐明立场。

鉴于韩国政府日前决定同美国、日本、台湾一道参与“芯片四方联盟”（Chip 4）预备磋商，就该协商机制的具体议题进行协调，朴振此行或向中方重点说明该机制无针对特定国家的意图。朴振表示，若中方对此表示担忧，将致力于消除这种担忧。

就中方可能向韩方提出维持“萨德三不”政策的要求，朴振表示，这关乎韩国主权，中方应尊重韩方的主权安全，才能顺利发展韩中关系。他还说，将同中方进行协商，争取K-POP、韩国电影、电视剧、游戏等文创内容能够在华广泛传播。

据观察，朴振还将呼吁中方在促使朝鲜克制第七次核试验等重大挑衅方面发挥建设性作用。此外，双方还有可能谈及美国众议院议长佩洛西日前访台导致地区局势紧张的情况。朴振近期曾在东亚峰会（EAS）外长会和东盟地区论坛（ARF）外长会上表示，台湾海峡的和平稳定对韩半岛的和平稳定也很重要。