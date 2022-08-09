访台

据中央社报道，立陶宛交通及通讯部政务次长爱格涅访团9日到高雄参访，爱格涅说，此次南下希望与台湾港务公司强化港区、海运交流，也期待能促使高雄市与立陶宛港口城市克莱佩达缔结姊妹市。

广告 继续浏览后续

爱格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）9日下午参访高雄港，由台湾港务公司董事长李贤义及高雄港务分公司总经理王锦荣率队接待。

李贤义表示，立陶宛的克莱佩达港是波罗的海港口中每年装卸量最多的港口之一，感谢外交部安排此次机会，与立陶宛对于港区的环境管理、智慧化设施发展等议题相互交流，期望能够促进台湾及立陶宛港口之间的合作。

为欢迎爱格涅访团造访高雄，高雄市副市长罗达生9日晚上举办欢迎晚宴，展现地主盛情。爱格涅表示，台湾与立陶宛作为民主伙伴，访团非常乐见立陶宛驻台经贸办事处将于今年9月设立，未来可望开启双边经贸上的合作。

爱格涅还说，此次南下发现高雄是座温暖、充满活力的城市，除了希望与台湾港务公司强化于港区、海运上的交流，也期待有机会能促使高雄市与立陶宛港口城市克莱佩达（Klaipėda）缔结姊妹市。

罗达生表示，亚洲新湾区是高雄市的另一个发展重点，今年底高雄港埠旅运中心即将完工，未来将发挥邮轮母港功能，迎来更多邮轮及旅客，会是高雄与立国携手合作的良机，期待与克莱佩达进一步促成港湾合作，共同迈向繁荣。

爱格涅访团10日将参访唐荣车辆科技公司，并前往台中港了解离岸风电产业的发展、海上船舶运输。罗达生说，台湾电动车产业有鸿海、顺益等大厂，对于双方电动车合资案前景非常看好。