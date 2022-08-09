长崎举行核爆77周年和平纪念仪式

日本

8月9日，是日本长崎原子弹爆炸77周年，在长崎市松山町的和平公园举行了“长崎原子弹爆炸死难者悼念暨和平祈愿仪式”,岸田首相和来自83个国家的大使等出席了仪式，受俄乌冲突影响，俄罗斯和白俄罗斯的代表未被邀请。

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长崎市市长田上富久在和平宣言中提到俄罗斯入侵乌克兰，并认为消除核武器是保护地球和人类未来的唯一现实的途径。田上提及正在美国纽约举行的《不扩散核武器条约》（NPT）审议大会，要求拥核国家公布核裁军的具体进程。他还要求日本政府签署并批准《禁止核武器条约》，“希望政府引导以不依靠核武器为方向的讨论”，而非与美国共同运用核武器的“核共享”。

作为出生于广岛核爆地区的首相岸田文雄，首次出席长崎和平纪念仪式，他在致辞中指出：“永远不要重演77年前那一天的惨剧，这是我们唯一一个在战争中遭受核攻击国家的责任。”“即使在严峻的安全保障形势下，我们也将延续不使用核武器的历史，继续努力让长崎成为最后的核爆地。”

长崎市将“长崎作为最后的核爆地”这句话作为呼吁废除核武器的核心话语，而岸田首相也引用了这句话。

长崎原子弹爆炸造成约74,000人死亡。在当年原子弹爆炸时刻--上午11点02分，参加仪式的约1600人进行了默哀。

近年来，日本首相在和平纪念仪式上的致辞在广岛和长崎没有太大变化，这一次，首相致辞结合了核爆地区的情况，并表达了以核裁军为毕生事业的岸田首相的思想。

岸田首相9日下午作为现任首相身份首次参观了长崎核爆资料馆。长崎核爆幸存者团体多年来一直要求首相访问核爆资料馆。