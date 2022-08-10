斯里兰卡总统还是逃亡海外 传明抵泰国避难

斯里兰卡/泰国/拉贾帕克萨

斯里兰卡前总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨在上个月因大规模抗议活动逃离他的岛国后，已申请进入泰国，或在第二个东南亚国家暂时停留。此前，新加坡当局已经延长了拉贾帕克萨的短期居留签证直至8月11日。

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据路透社说，泰国外交部周三表示，斯里兰卡前总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨在上个月因大规模抗议活动逃离他的岛国后，已申请进入泰国，在第二个东南亚国家暂时停留。

但泰国没有提及斯里兰卡前总统戈塔巴亚-拉贾帕克萨是否在泰国申请避难。

此间有消息透露拉贾帕克萨前往泰国避难。

据法新社稍早报道称，7月9日，数千名抗议者因对斯里兰卡严重的经济危机感到愤怒而冲进他的宫殿后，拉贾帕克萨逃离了斯里兰卡。在马尔代夫停留后，他于7月14日抵达新加坡。据《海峡时报》称，拉贾帕克萨的14天签证被延长至8月11日，但该报没有引用任何消息来源。移民局官员告诉法新社，在早些时候的声明中确认拉贾帕克萨已被允许进入新加坡后，他们不会进一步发表评论。

新加坡当局早些时候曾表示，这位前总统被允许进入该国进行 "私人访问"，并没有寻求庇护。

斯里兰卡政府发言人班杜拉-古纳瓦德纳（Bandula Gunawardena）在科伦坡说："拉贾帕克萨没有躲起来，我知道他将会回来。" 但他承认，他不知道拉贾帕克萨的短期计划。

法新社说，斯里兰卡是一个拥有2200万人口的国家，被一场灾难性的经济危机所蹂躏，几个月来粮食、电力、燃料和药品短缺。该国在4月份拖欠了510亿美元的外债。