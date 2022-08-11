伊朗否认曾密谋暗杀博尔顿的指控

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美国司法部8月10日对伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的一名成员提出刑事指控，指控他涉嫌策划暗杀特朗普时期的国家安全顾问约翰‧博尔顿（John Bolton）。伊朗11日驳回了美国法院关于伊斯兰革命卫队成员策划暗杀前白宫国家安全顾问约翰博尔顿的指控，称其指控是“荒谬”的。

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美国司法部表示，从2021年10月开始，现年45岁的沙拉姆‧普尔萨菲（Shahram Poursafi）试图雇用杀手，行刺前国家安全顾问博尔顿，目的可能是为了报复2020年1月伊斯兰革命卫队少将卡西姆‧苏莱曼尼（Qassim Soleimani）之死。

司法部在声明中说，普尔萨菲为伊斯兰革命卫队精锐部队“圣城旅”（IRGC-QF）工作，试图向美国境内的个人支付30万美元，在华盛顿特区或马里兰州实施谋杀。

普尔萨菲还表示，他有一份薪酬高达100万美元的“第二份工作”。

据CNN报导，联邦执法部门的消息人士和接近蓬佩奥的知情人士表示，前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）也是伊朗暗杀的目标，“第二份工作”似乎是指刺杀蓬佩奥。

蓬佩奥担任国务卿时，美军空袭击毙了苏莱曼尼。CNN表示，接近蓬佩奥的知情人士透露，司法部上3日已直接联系蓬佩奥，表明他是伊斯兰革命卫队的第二个暗杀目标。

司法部国家安全司助理部长马修‧奥尔森（Matthew G. Olsen）说：“这不是我们首次发现伊朗试图在美国领土上对个人进行报复，我们将不懈努力，揭露和瓦解每一次这样的尝试。”

根据法庭文件，目前仍然逍遥法外的普尔萨菲，在2021年10月22日，假借写书为由，希望找人为博尔顿拍摄照片。后来，普尔萨菲辗转认识了一名法庭文件中被称为“秘密线人”（confidential human source，CHS）的美国个人。

2021年11月9日，普尔萨菲透过加密信息应用与CHS联系，并向CHS提供了25万美元的酬劳，希望雇人“消灭”这位前国家安全顾问。这一数额后来经过谈判被提高到30万美元。检察官表示，普尔萨菲承诺为CHS和杀手提供庇护。

普尔萨菲说，他还有另一项“工作”，他将为此支付100万美元。

普尔萨菲指示CHS开设一个加密货币账户以方便付款，但规定CHS必须先进行谋杀才会付款。

在沟通中，CHS多次问及普尔萨菲是否与“圣城旅”（IRGC-QF）有关。普尔萨菲从未否认他与“圣城旅”的关系。