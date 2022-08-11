土耳其专家示警疫情恐于秋天再起 吁备妥口罩

卫生健康

土耳其政府解除强制戴口罩令后，街上戴口罩的民众明显减少。但是专家示警，秋季通常是新冠病例数激增的高峰期，民众可能需要再次戴上口罩。

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土耳其今年春天的新冠病例数持稳，政府也逐步取消防疫措施，但是在过去几週内，病例数又开始攀升，一度达到5万多例，死亡人数也增加，但状况不如过去两年严重。根据官方数据，7月25日至8月1日期间，土耳其通报40万6322人确诊，337人病殁。

土耳其卫生部新冠科学谘询委员会委员卡耶帕马兹（Afsin Emre Kayipmaz）11日对阿纳多卢新闻社（Anadolu Agency）表示，新冠病毒可能会在秋、冬季再次传播，这段期间学校开学，将有更多人待在室内，而夏天反而更容易维持社交距离及于户外活动。

他说，民众应该遵守疫苗接种计划，不应该轻忽加强剂。

卡耶帕马兹指出，7月宰牲节期间，人群移动使确诊病例激增。虽然戴口罩已经不再是强制措施，但建议民众在拥挤的封闭空间中戴上口罩，例如大众交通工具、电梯及医院。

他说，接种疫苗仍然是克服疫情的最佳保护措施，土耳其提供3种疫苗，包括国产Turkovac。“完全没有打过疫苗或错过注射加强剂的民众，绝对应该接种疫苗。这对50岁及以上的人和患有慢性病或免疫力较弱者而言，更是重要。”

卡耶帕马兹表示，有症状的民众自我隔离及做核酸检测（PCR）也很重要。多数染疫过世或重症者，都是老年人或患有其他疾病的人。

“每天平均40人病殁。我们应该记住，这种疾病可以透过施打疫苗及落实个人防范措施来预防。个人措施不仅对我们自己相当重要，对保护我们身边、处于风险族群者也很重要。”

卡耶帕马兹提醒，新冠具有长期影响。染疫痊愈者在1周内无需进行新PCR检测，就可恢复社交生活，但携带病毒的风险还会持续两週。“他们应该戴口罩一段时间，以保护他人”。

另一位谘询委员鄂兹吕克（Tevfik Özlü）10日对当地媒体表示，土耳其成功使病例数激增的速度放缓，但死亡人数“正如预期地”增加。他也说，委员会并未掌握确切病例数，因为多数民众避免做PCR。

“对我们而言，死亡人数比病例数更重要。目前民众染疫的状况多是奥密克戎变异株造成，奥密克戎变异株威力不强，但对高风险族群而言，仍然是致命的。”

他也说，秋季会出现新一波疫情，但这并非意料之外，因为每年秋季呼吸道感染的病例数都会增加。