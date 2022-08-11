日中双方希望日本新内阁扬帆后日中关系稳定

日本

8月10日，岸田文雄首相（65岁）决定了岸田第二次改组内阁成员，内阁官房长官松野博一（59岁）公布了内阁成员名单。在全部19位大臣中，更换了14位大臣，5位留任。外务大臣林芳正留任，在日本时间8月10日夜，林芳正作为岸田第二次改组内阁的外务大臣举行了记者会。

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关于与中国的外交，林芳正指出：“在坚定地坚持我们应该坚持的立场，要求其采取负责任的行动的同时，有必要在共通的问题上进行合作，继续共同构建建设性和稳定的日中关系”。

据中国外交部网站消息，在8月10日的外交部例行记者会上，有记者问：今天日本首相岸田文雄对内阁进行了改组。请问中方对日本新内阁有何期待？

外交部发言人汪文斌回应称：我们注意到有关报道，内阁改组是日本内政。中方重视中日关系，希望日本新一届内阁同中方相向而行，推动两国关系沿着正确轨道健康稳定发展。

而林芳正在记者会上谈到今后的意向时指出：“决心坚决捍卫普世价值，保卫日本的和平与安定，领导国际社会解决核裁军和防止核扩散等全球性问题，要为日本外交开辟新大陆。”

对于韩国最高法院判决日本企业赔偿的强征劳工问题的诉讼，林芳正表示：“我将以应该恢复日韩之间健康关系的这一日本的一贯立场为基础，保持密切沟通。”

当记者问他是否会在战争结束的8月15日参拜靖国神社时，他说：“作为岸田文雄内阁的一员，我将做出适当的判断。”