金正恩或曾染新冠病毒

朝鲜/金正恩/新冠病毒

朝鲜领袖金正恩宣布朝鲜战胜了新冠疫情，这波疫情感染了该国近五分之一的人口，显然也包括他本人。朝鲜官媒没有明确说明38岁的独裁者金正恩感染过新冠病毒。但是，据他妹妹金与正(Kim Yo Jong)在周三一个有高官参加的会议上的讲话，金正恩最近曾“病重、发高烧”。朝鲜如今宣布战胜新冠病毒，暗示金正恩曾被感染。

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据华尔街日报署名Dasl Yoon今天报道说，朝鲜在5月份首次披露国内暴发新冠疫情。目前尚不清楚金正恩可能是何时染病的。他在6月份离开公众视野约两周，随后在7月份又消失了约三周。平壤方面此前没有给出金正恩可能已感染新冠的迹象。

在周三召开的会议上，金正恩身穿深色中山装，在官媒发布的照片中显得神采奕奕。金正恩称这是全球卫生领域的“最伟大奇迹”，他称赞朝鲜在没有疫苗保护的情况下消灭了新冠病毒，并连续三个月承受了最高防疫级别的限制措施。

据一家官媒报道，金氏政权将国内暴发新冠疫情归咎于韩国，声称这波疫情是在两名朝鲜人接触了从韩国越境投送过来的“异己物品”后开始的。在周三的会议上，作为金氏政权代言人的金与正重申了上述有关“异己物品”的说法，并指责韩国试图“利用这场世界卫生危机并粉碎我们的国家”。金与正还警告称，要“消灭”将新冠病毒引入朝鲜的韩国政府部门。

据华尔街日报说，在金与正发布上述言论后，韩国统一部对朝鲜的威胁性言论表示遗憾。