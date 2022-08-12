印度呼吁台海缓和紧张局势：避免采取改变现状的单边行动

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印度外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）8月12日在出席每周例行的记者会上表示，就近日台湾紧张局势，印度敦促各方保持克制，避免采取改变现状的单边行动，缓和紧张局势。

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巴格奇在记者会上用英语就媒体针对台海局势紧张等相关议题的提问表示：“与许多其他国家一样，印度也对最近的事态发展表示关切。我们敦促各方保持克制，避免采取改变现状的单边行动，缓和紧张局势，努力维护该地区的和平与稳定。”

就中国官媒新华社的记者提问：“印度对一个中国原则的立场是什么？你对佩洛西的访问有何评论？”巴格奇表示：“印度的相关政策是众所周知和一贯的。它们不需要再重复了。让我用印地语宣读一下，因为我知道你们中的一些人已经在用印地语做标记。”

巴格奇随后改用印地语说道：“与其他许多国家一样，印度也对最近的事态发展表示关切。我们敦促各方保持克制，避免采取改变现状的单边行动，缓和紧张局势，努力维护该地区的和平与稳定。印度的相关政策是众所周知和一贯的。它们不需要重申。”

媒体报导指，由于印度的反对，斯里兰卡政府已经要求中国推迟一艘研究调查船计划中的对斯里兰卡的访问。此前，中国“远望5号”测量船从江阴港出发，原计划8月11日抵达中企运营的斯里兰卡汉班托塔港。

会上，有记者提问称：“斯里兰卡水域有一艘中国船只，它本应在（8月）11日至17日停靠在汉班托塔港。它（现在）没有停靠。中国外交部表示，这是因为印度对斯里兰卡的压力。与此相关的是，印度和美国正（计划）在实际控制线（LAC）附近举行联合演习，中方再次表示，这将违反中印两国在1996年达成的共同协议。那么，印度在这方面的立场是什么？”

巴格奇回答称：“我们已经看到了一些评论。我不确定你到底有什么问题。你想知道这是否被提出来了。在此不做赘述，我已经看到了关于它的大体评论，说印度应该这样做，或者斯里兰卡已经受到了（印方）压力。让我明确地说，我们拒绝这种声明中对印度的影射。斯里兰卡是一个主权国家，作出自己的独立决定。就印度与斯里兰卡的关系而言，你知道我们一直在谈论这个问题，斯里兰卡处于我们的‘邻国优先’政策中的核心地位。”

巴格奇补充说：“今年，印度提供了前所未有的38亿美元的支持，以改善斯里兰卡人民面临的严重经济状况。印度也完全支持斯里兰卡的民主、稳定和经济复苏。而关于我们的安全关切，有一些评论。这是每个国家的主权权利。我们将根据自己的利益作出最佳判断。这自然会考虑到该地区的普遍情况，特别是在我们的边境地区。就你提出的印度和中国的情况而言，我们一贯坚持把相互尊重、相互敏感和相互利益作为发展关系的基础。我想我就说到这里吧。”

此外，印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）周五就印中关系向媒体表示：“我们的关系现在并不正常，如果边界没有和平，就不可能正常。”他亦指，印度保证继续向斯里兰卡提供支持，并称“我们的援助给该国带来了巨大的缓解”。