韩国国防部：正努力加速推动萨德基地正常化

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自首尔方面消息，韩国国防部官员8月12日表示，政府正努力加速推动“萨德”反导弹系统（THAAD）恢复正常运转。这是新政府成立后重点推动的工作，望多多关注。

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据韩联社报导，韩国总统尹锡悦周五在出席记者会时表示，韩国外交决策的原则和标准坚持国家利益至上。当被媒体问及中方就“萨德”问题和韩美芯片合作磋商发出针对韩方的信息，韩国似乎被迫在美中间选边站时，尹锡悦作出了上述表述。

尹锡悦称，韩国政府在外交方面将始终坚持相互尊重，致力于扩大共同利益，以免与他国产生不必要的矛盾或误会。他指出，韩美（军事）安全同盟乃至覆盖经济安全的同盟是韩方追求的全球外交的基础。

此前，韩国总统办公室周四指出，“萨德”基地将于8月底前后基本恢复正常运转。该部门强调，“萨德”系统是确保韩国国民生命与财产安全不受朝鲜核导威胁的自卫性防御手段，关乎韩国国家安全主权，不容妥协。

韩国国防部长李钟燮也表示，不会因中方反对而改变“萨德”基地正常化政策。此外，韩国外交部长朴振周三在青岛向韩媒记者团介绍访华成果时介绍称，已向中方明确表明所谓“萨德三不”并不是韩方对中方的承诺或双方达成的协议。

不过有分析认为，受当地居民反对影响，基地目前难以实现地面自由出入，韩国政府下一步将致力于确保基地的地面正常出入。报导指，由于韩国国防部正在进行的环境评估等工作难以在8月底之前结束，当局或意在先恢复物资补给等基地的正常运转。

报导指，韩美联合国防协商机制（KIDD）会议将于16至17日在首尔举行，韩美届时将在会上讨论“萨德”相关问题。