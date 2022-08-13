几经反复后 斯里兰卡允许中国测量船延后靠港

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自科伦坡方面消息，斯里兰卡政府已允许中国远望5号测量船从8月16日至22日停靠在该国南部的汉班托塔港。媒体报导指，几天前，由于印度对该测量船在其周边海域的活动感到担忧，斯里兰卡政府要求中方推迟靠港计划。

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据悉，斯里兰卡外交部已向监管部门发出必要授权，允许中国远望5号测量船从本月16日至22日在汉班托塔港停靠。斯里兰卡外交部已就此事发布了正式公告。

斯里兰卡外交部周六发表声明称，原定于11日在汉班托塔港停靠的中国远望5号测量船将于下周二抵达，并在当地停靠至8月22日。

斯里兰卡政府没有给出该测量船推迟抵达的具体原因，但邻国印度对该船只接近其南部海域的安全担忧可能是一个因素。

据了解，远望5号测量船是中国自主设计研制的第三代航天远洋测量船。而印度媒体在报导该船只相关消息时则大多对其冠以“间谍船”的称呼，并称这是一艘军民两用船只，可对洲际弹道导弹和卫星进行监测。

印度外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）12日在出席每周例行的记者会时被媒体提问称，“斯里兰卡水域有一艘中国船只，它本应在11日至17日停靠在汉班托塔港。它（现在）没有停靠。中国外交部表示，这是因为印度对斯里兰卡的压力。”

巴格奇回答称：“我已经看到了关于它的大体评论，说印度应该这样做，或者斯里兰卡已经受到了（印方）压力。让我明确地说，我们拒绝这种说法中对印度的影射。斯里兰卡是一个主权国家，作出自己的独立决定。就印度与斯里兰卡的关系而言，你知道我们一直在谈论这个问题，斯里兰卡处于我们的‘邻国优先’政策中的核心地位。”

巴格奇续称：“今年，印度提供了前所未有的38亿美元的支持，以改善斯里兰卡人民面临的严重经济状况。印度也完全支持斯里兰卡的民主、稳定和经济复苏。而关于我们的安全关切，有一些评论。这是每个国家的主权权利。我们将根据自己的利益作出最佳判断。这自然会考虑到该地区的普遍情况，特别是在我们的边境地区。”

汉班托塔港是中斯共建“一带一路”重点合作项目，位于斯里兰卡南端，是一座综合性人工深水海港，许多往来亚洲、欧洲、非洲的货船在此经过。2017年7月，斯里兰卡与中国签署协议，中国招商局控股港口有限公司购得汉班托塔港口70%的股权，并租用港口及周边土地，租期为99年。

斯里兰卡外交部周六表示：“本部希望重申斯里兰卡与所有国家的合作和友谊政策。邻近地区的安全与合作是最重要的优先事项。斯里兰卡打算根据其国际义务，维护所有国家的合法利益。”

斯里兰卡外交部称，政府一直在谈判，试图“本着友好、互信和建设性对话的精神，考虑到有关各方的利益，并根据国家主权平等的原则解决这一问题”。该部门补充说，中方船只为补给目的重新申请了停靠许可，并获得批准。