日本新任防卫大臣：将从质和量两方面强化防卫力

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自东京方面消息，日本第二届岸田改组内阁8月12日正式启动。关于首相岸田文雄视作最重要课题之一的从根本上强化防卫力，日本新任防卫大臣滨田靖一当天在防卫省的就任仪式上提及中俄等国的军事动向，并训示称“为了从高度复杂化的安全风险中守卫我国，必须强化防卫力的质和量”。

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8月12日，滨田靖一在日本防卫省前检阅仪仗队后，在就任仪式上对全体工作人员进行训示。之后，新老防卫大臣交接了事务。据共同社报导，经内阁改组后的岸田政府敲定了26名副大臣和28名政务官。继10日的内阁改组以及自民党高层人事调整之后，第二届岸田政府的新体制已完善。

报导指，新政府还在首相官邸举行了第二届岸田改组内阁上台后的首次国家安全保障会议（NSC）四大臣会议，围绕中国大陆在台湾周边实施军演使紧张加剧的东亚形势进行了磋商。

滨田靖一在四大臣会议后的就任仪式上，就中国向日本专属经济区（EEZ）内发射弹道导弹一事再次谴责称：“这是非常具有威吓性的行为”。他还提及俄罗斯和朝鲜的军事动向，表示除了提高日本自身的防卫力并加强日美同盟之外，“与多国构建合作关系也是紧要课题”。

此前，滨田靖一周三主持了就职记者会，并向媒体介绍称：“在就任这个新职位时，岸田首相给了我两个指示：第一，与国家安全保障会议下的有关部长合作，实施更具战略性和系统性的国家安全政策，以确保日本和日本人民的安全和繁荣。构成国家安全政策基础的《国家安全保障战略》、《防卫计划大纲》和《中期防卫能力整备计划》，我们将根据周边严峻的安全环境，会同有关部长进行修订，并在五年内从根本上加强防卫力。”

滨田靖一称：“在此过程中，我们将考虑所有选项，包括拥有所谓的‘反击能力’。年底前，我们将综合考虑加强防卫力的内容、规模和财力，并得出结论。第二，为了坚决保护人民的生命和生活，政府将努力从根本上加强防卫力，面对各种挑战，如通过确保弹药、研究和开发人工智能、无人机和量子等先进技术，以及加强国防生产和技术基础设施来保持继续作战的能力。”

滨田靖一补充说：“第三，随着地区安全环境变得更加具有挑战性，日美联盟的威慑和应对能力将在《日美防务合作准则》下得到进一步加强。第四，为实现 ‘自由和开放的印度-太平洋’，将在日美同盟的基础上，促进双边和多边防务合作与交流，包括与澳大利亚、印度、东盟、欧洲和太平洋岛国的联合训练、装备和技术合作。”

当天会上，有记者提问称：“我想问你关于美国众议院议长佩洛西对台湾的访问，中国和台湾之间的军事紧张局势一直在加剧。（中方）发射弹道导弹导致五枚导弹落入日本的专属经济区内，我知道你刚刚访问了台湾，这是你作为国会议员活动的一部分。我想知道你对台湾目前的局势有何看法，以及除了加强防卫力外，防卫省计划在未来如何处理这一问题。”

滨田靖一称：“关于台湾问题，我国认为台湾海峡两岸的和平与稳定是非常重要的。我们的立场仍然是，我们希望通过对话和平解决这个问题。近年来，随着中国军事力量的迅速增强，中国和台湾之间的军事平衡总体上向有利于中国一方的方向转变，两者之间的差距有逐年扩大的趋势。中国的军事发展，包括最近的中国军事活动，加上其国防政策和军事能力缺乏透明度，已经成为该地区和包括日本在内的国际社会的强烈安全关切，防卫省将继续采取一切可能的措施来监测这一情况。”

滨田靖一补充说：“我们认为，台湾周边局势的稳定不仅对我国的安全很重要，而且对国际社会的稳定也很重要，我们将继续密切关注事态发展。此外，随着我国周围的安全环境变得越来越严峻，政府自然应该采取一切可能的措施，包括定期发展应对任何情况的准备工作。这就是我们希望采取的态度。”