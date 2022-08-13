白宫官员：中方对佩洛西访台反应过度，其行动挑衅破坏稳定

美国/印太/中国

美国国家安全委员会（NSC）印太事务协调员库尔特·坎贝尔（Kurt Campbell）8月12日向媒体表示，

广告 继续浏览后续

坎贝尔当天出席了白宫记者电话会并接受了媒体的提问。据白宫方面介绍，他在发表开场白时说：“作为我们在中国和台湾问题上正在进行的公开接触的一部分，在经过上周的多事之秋后，我今天想花几分钟时间简要介绍一下我们的情况以及美国如何对待中国的挑衅行为，然后回答你们的问题。”

坎贝尔补充说：“让我直奔主题。我们的看法是这样的：上周，中华人民共和国利用美国众议院议长的访问——这种访问符合我们的一个中国政策，也不是没有先例——作为借口，对台湾发起了一场强化的压力运动，并试图改变现状，危害台湾海峡两岸和更广泛地区的和平与稳定。”

坎贝尔称：“中国反应过度，其行动继续具有挑衅性，破坏稳定，而且是前所未有的。中国向台湾周边海域发射导弹，宣布在台湾周围设立禁区，扰乱了民用、航空和海上交通。它试图无视中华人民共和国和台湾之间的（海峡）中线，60多年来，这条中线一直被双方尊重为一个稳定的特征，在过去的一周里，出现历史性的军事穿越。它用十几艘军舰包围了台湾；即使在今天，仍有几艘军舰停留在台湾周围。而且它对佩洛西（Nancy Pelosi）议长及其家人实施制裁，并对台湾采取胁迫性经济措施。”

坎贝尔称：“我们对这种行为的反应是负责任的、稳定的和坚决的。我们表明，我们不会被吓倒，并向世界清楚地阐明了中华人民共和国的所作所为。拜登总统指示罗纳德·里根号航母在中华人民共和国继续其挑衅活动时保持部署。我们继续支持台湾和我们的合作伙伴，其中许多国家——七国集团、澳大利亚、英国、欧盟和东盟也在公开声明中表示关切。而且我们加强了我们（与他国）钢铁般的联盟，正如我们8月9日在冲绳附近与日本进行的联合空军演习一样。”

坎贝尔称：“在过去的几周里，美国一直坚守我们长期以来的关键目标：维护台湾海峡和更广泛的印太地区的和平与稳定。这对区域和全球安全和繁荣至关重要。它符合我们所有人的利益，我们致力于继续寻求未来的和平与稳定。对和平与稳定的承诺是我们的对台政策几十年来在历届政府间保持一致的原因。我们仍然致力于在《台湾关系法》、（美中）三个联合公报和（对台）六项保证的指导下执行我们的一个中国政策。我们反对任何一方单方面改变现状，我们也不支持台湾独立，我们期待两岸的分歧能通过和平方式解决。”

坎贝尔称：“中方的行动从根本上违背了和平与稳定的目标。它们是针对台湾的强化压力运动的一部分，这一运动并没有结束，我们预计其将在未来几周和几个月继续展开。这场运动的目标很明确：恐吓和胁迫台湾，破坏其复原能力。面对北京正在进行的破坏和平与稳定的努力，我们将继续采取冷静和坚决的措施来维护和平与稳定，并根据我们的长期政策支持台湾。”

坎贝尔称：“这些涉及一系列领域的步骤将在未来几周和几个月内展开，因为挑战是长期的。我们（的反应）将不会是反射性的或未经思考做出的；我们将是耐心和有效的。我们将继续在国际法允许的地方飞行、航行和操作，这符合我们对航行自由的长期承诺，这包括在未来几周进行标准的空中和海上穿越台湾海峡。我们将继续履行我们在《台湾关系法》下的承诺。这包括支持台湾的自卫和保持我们自己的能力，以抵制任何诉诸武力或其他形式的胁迫，从而危及台湾的安全、经济或社会。”

坎贝尔称：“我们将继续按照我们的一个中国政策，深化我们与台湾的关系，包括通过继续推进我们的经济和贸易关系。例如，我们正在制定一个雄心勃勃的贸易谈判路线图，我们打算在未来几天宣布。我们将确保我们的（军事）存在、（部署）姿态和演习考虑到中方更具挑衅性和破坏稳定的行为，以期引导西太平洋的局势走向更稳定。在未来几天和几周内，在这些领域和其他领域将有更多内容（被宣布）。 ”

坎贝尔称：“我想就我们与北京的交往再补充几点意见。我们已经并将继续保持与北京的沟通渠道畅通，我们呼吁北京重新开放其关闭的那些渠道，不是为了我们，而是因为这是世界对负责任的大国的要求。哪一方选择切断了能够负责任地减少风险和危机沟通的渠道？中国。与此相反，美国继续伸出手，寻求负责任地管理局势。哪一方中止了气候谈判，这不是在惩罚美国，而是在惩罚全世界？同样，答案是中国。这个世界上最大的排放国现在正拒绝参与应对气候危机所需的关键步骤。这将减缓国际社会在今年晚些时候为成功举行联合国气候变化大会而努力的进展。我们认为这些是中国的错误选择。”

坎贝尔称：“我们今天讨论的内容不是关于我们的一个中国政策。我们重申这一点。它是关于哪一方正在破坏维护和平与稳定的现状——一个对所有人都有效的和平与稳定。国际社会已经明确表示，其对这种和平与稳定存在利益，而美国将尽我们的努力来维护它。这不是关于美中双边关系的动态；这是一个什么符合该地区最佳利益和什么符合国际社会最佳利益的问题。”

坎贝尔在问答环节中拒绝就美军将在近期进行的穿越台湾海峡的行动提供更多的信息。他并称：“我认为我们的声明明确了我们对中国试图改变现状的挑衅性行动的反应，我想你们会看到更多的反应。”

坎贝尔还在发言中强调：“我们所看到的，特别是在去年的过程中，是一个前所未有的数量的盟友和伙伴公开或在声明中说出他们对台湾海峡两岸和平与稳定的持续存在利益。正如我今天所指出的，有许多国家对维护这种和平与稳定非常重视。就我们与这些伙伴的具体协商和接触而言，我就不多说了。”

另就记者提问美中两国领导人是否将在稍后的二十国集团峰会或亚太经合组织峰会期间举行会谈，坎贝尔对此回答说：“我可以确认，两位领导人在最近的通话中讨论了可能的面对面会谈，并同意让他们的团队跟进以整理出具体细节。 我们没有关于时间或地点的细节的进一步消息。”