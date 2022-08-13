白宫预告美军将实行标准空中海上通行宣示台湾海峡航行自由

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白宫印太事务协调官坎贝尔（Kurt Campbell）表示，美军将在未来数周在台湾海峡实行标准空中与海上通行，宣示航行自由。

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尽管台海局势紧张，但坎贝尔表示，美方会持续在国际法允许范围内飞行、航行与行动，以符合对台湾海峡航行自由的长期承诺，包括在未来数周内，在台湾海峡进行标准的空中与海上通行。

美国联邦众议院议长佩洛西近日访台，引发北京高度不满，在台湾周围进行大规模围岛军事演习，升高台海紧张局势。坎贝尔12日特别举行媒体电话简报会，表明美国对台海局势的最新看法。

对于共军的行动，坎贝尔指责北京反应过度，行动持续挑衅、具破坏性且史无前例，中国的所作所为与和平稳定目标背道而驰，这是北京对台湾加强施压行动的一部分，预计未来数周与数个月仍将持续。面对北京不断破坏台海和平稳定的作为，美国会持续采取冷静与果断步骤以维护和平稳定，并依据美国长期政策支持台湾。

他表示，美方将确保美军的存在、态势与演习能够因应中国更具挑衅与破坏稳定的行为，让西太平洋局势稳定。

坎贝尔也重申美方持续履行《台湾关系法》承诺，包括支持台湾自我防卫并保持美国自身能力，以抵御任何可能危及台湾安全的武力或其他形式胁迫。在经济与社会方面，美方会持续深化与台湾关系，包括继续推动美台双边经贸关系。他并表示，美国将在未来数天内宣布美台雄心勃勃的贸易谈判路线图。