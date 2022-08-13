首位岸田内阁成员 西村康稔参拜靖国神社

靖国神社

共同社报道称，今天（8月13日）日本新任经济产业大臣西村康稔到靖国神社参拜，这是自去年10月岸田内阁就职以来，首次有大臣参拜靖国神社。

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报导称，8月10日刚刚被任命为经济产业大臣的西村康稔，今天去参拜靖国神社，他是日本首相岸田文雄去年10月上任以来，首位参拜靖国神社的阁员。西村是以私人费用缴纳「玉串费」（祭祀费），并署名为「众议院议员西村康稔」。

西村强调：“战后日本的繁荣是建立在先人牺牲的基础之上。我起誓绝不会再次发生战争惨剧，将进一步发展和平国家之路。”

西村参拜完后接受日本《日本放送协会》（NHK）访问，他表示之所以不选在日本终战日当天参拜，是希望能在安静的环境中参拜。

西村受访时说道：“也考虑到已故的前首相安倍晋三，我决心为日本的和平与发展竭尽全力。” 西村属于自民党安倍派。

日本政要每年通常会三次参拜靖国神社——4月和10月的例行大祭，以及8月15日日本“终战日”。有些政界人士会在年底参拜这座寺庙。

据共同社指出，围绕靖国参拜，去年10月秋季例行大祭和今年4月春季例行大祭期间，首相岸田文雄及全体阁僚均未参拜。

8月15日为二次世界大战结束77周年日，靖国神社合祀着远东国际军事法庭审判（东京审判）的甲级战犯，因此，只要有日本首相或显贵前往参拜，就会引起争议，尤其是来自中国和韩国的抗议。

中国外交部发言人赵立坚曾表示，“靖国神社是日本军国主义分子发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有14名二战甲级战犯。日本政要参拜靖国神社，再次反映出日方对待自身侵略历史不思反省的错误态度，中方对此坚决反对。