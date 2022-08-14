印媒：中国呼吁印度重申支持“一个中国”政策

印度/中国/佩洛西访台

中国周六（8月13号）呼吁印度在台海危机的背景下重申其对“一个中国”政策的支持，而此前一天，新德里表示没有必要对此进行任何“重申”。

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据印度商业标准报报道，中国驻印度大使孙卫东发表上述言论的背景是美国众议院议长南希佩洛西上周访问台湾后 ，中国与台湾 之间的紧张局势不断升级。而北京声称，在佩洛西访问台湾之后，大约有 160 个国家重申了对“一个中国”政策的支持。

在周五的媒体吹风会上，印度外交部发言人阿林丹巴奇避免提及“一个中国”政策，并指出印度在“相关”政策上的立场是众所周知和一贯的，不需要重申。

中国驻印度大使孙卫东周六对一群记者指出，“我的理解是，印度的‘一个中国’政策没有改变……我们希望印度能够重申对‘一个中国’原则的支持，”。

中国驻印度大使表示，美国试图侵犯中国的主权和领土完整。希望印方继续坚持独立自主的外交政策，理解和支持中方的公正立场，支持中方维护主权和领土完整的努力。他说，“一个中国”政策是中印关系的基础，也是中国同各国关系的基础。

在中印拉达克东部边境对峙问题上，中国驻印大使表示，双方应保持对话，努力寻求双方都能接受的解决方案，他指出北京将努力使双边关系重回“正确轨道”。

对于中国在拉达克东部实际控制线（LAC）沿线建设大规模军事基础设施以及其军用飞机在该地区靠近实际控制线飞行的问题，孙没有直接回答。

他说：“就双边关系大局而言，双边关系的重要意义需要双方理解，我们将重视中印关系，努力使中印关系重回正轨。”他说，中方正在尽一切努力加强同印方的沟通，加深了解，避免出现任何“误判或误解”。

报道引述孙大使认为，“分歧不应该是中印关系的全局，也不应该定义双边关系。”

在中国驻印度大使馆网站上，将这次记者招待会称为座谈会，除了大使的长篇讲话声明外，没有记者提问及回答的环节内容。