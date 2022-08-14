拜登祝贺印度庆祝独立75周年 ：美印将共同捍卫基于规则的秩序

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8月15日是印度为庆祝1947年摆脱英国殖民统治并成为主权国家而设立的印度独立日。印度总统莫尔穆(Draupadi Murmu)14日发表了电视讲话加以纪念。美国总统拜登（Joe Biden)当天则通过声明对印度独立日的到来加以祝贺，并称“印度和美国是不可缺少的伙伴。”

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7月25日就任印度第15任总统的莫尔穆在周日的讲话中表示：“在第76个独立日前夕，我提前向生活在国内和国外的所有印度人致以最诚挚的问候。我很高兴在这一重要时刻向你们讲话。印度作为一个独立国家已经走过了75年。8月14日是‘分治恐怖纪念日’，以促进社会和谐、团结和增强人民的能力。明天是我们从殖民统治者的桎梏中解放出来并决定重塑我们命运的日子。在我们所有人庆祝这一天的周年纪念时，我们向所有那些为使我们有可能生活在一个自由的印度而做出巨大牺牲的男女们鞠躬。”

莫尔穆说：“这不仅对我们所有人，而且对世界上每一个民主的倡导者来说都是一个值得庆祝的事情。当印度赢得独立时，有许多国际领导人和专家对印度的民主政府形式是否成功持怀疑态度。他们的怀疑是有理由的。在那些日子里，民主只限于经济发达的国家。印度在外国统治者手中被剥削了这么多年之后，贫穷和文盲是其特点。但我们印度人证明了怀疑论者的错误。民主不仅在这片土壤上生根发芽，而且还得到了丰富。”

据悉，印度总理莫迪（Narendra Modī）将于周一印度独立日当天在旧德里的红堡城墙上连续第9次举行升国旗仪式，并向全国讲话。依照传统，莫迪在印度独立日发表的演讲一直是强调其政府所采取政策措施取得的主要成果，并作出重要宣布的机会。

随着印度独立日的到来，美国白宫周日发表总统拜登的声明指出：“在全世界人民，包括近400万自豪的印度裔美国人，于8月15日庆祝印度独立75周年之际，美国与印度人民一道，向其在圣雄甘地永恒的真理和非暴力信息指导下的民主历程致敬。”

拜登表示：“今年，我们还庆祝了我们伟大的民主国家之间建立外交关系75周年。印度和美国是不可缺少的伙伴，美印战略伙伴关系的基础是我们对法治和促进人类自由和尊严的共同承诺。我们的伙伴关系因我们人民之间的深厚联系而得到进一步加强。美国充满活力的印裔美国人社区使我们成为一个更具创新性、包容性和更强大的国家。”

拜登称：“我相信，在未来的岁月里，我们两个民主国家将继续站在一起，捍卫基于规则的秩序；为我们的人民促进更大的和平、繁荣和安全；推动一个自由和开放的印度-太平洋；并共同应对我们在世界各地面临的挑战。”

值得一提的是，8月14日是巴基斯坦独立日。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）13日发表声明以示祝贺，白宫方面则未见发声。