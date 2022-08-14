美副总统哈里斯预计出席安倍国葬 奥巴马和马克龙亦将到场

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据《日经亚洲》和《读卖新闻》等日媒报导，日美两国政府正在为美国副总统哈里斯（Kamala Harris）出席被定于9月27日举行的日本前首相安倍晋三的国葬进行协调。如果得以实现，这将成为哈里斯就任后首次访问日本。据悉，美国前总统奥巴马同样将出席安倍的国葬，法国总统马克龙和德国前总理默克尔预计也将到场。

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据《读卖新闻》报导，拜登政府派副总统哈里斯而不是总统拜登出席，是因为无法协调总统本人的行程。哈里斯参加安倍的国葬目的是赞扬他在加强日美联盟方面的外交成就，包括制定安全相关法律，并重申日美关系的重要性。哈里斯在日逗留期间还将与日本首相岸田文雄举行会晤。

《日经亚洲》的报导指，美国前总统奥巴马同样将出席安倍的国葬，法国总统马克龙和德国前总理默克尔预计也将到场。据了解，白宫有意表彰安倍晋三的政治成就，包括提倡“自由开放的印度-太平洋”（FOIP）的愿景，并强调美日同盟的重要性。

安倍晋三7月8日在奈良市街头演讲时中枪身亡，岸田文雄此前宣布，将于9月27日为安倍举行国葬。哈里斯是第一位亚洲裔美国副总统。她的母亲出生在印度，后来移民到美国。哈里斯在安倍去世时发表了一条信息，称“安倍是美国的亲密朋友”。