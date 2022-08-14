迄今为止，日美今年的联合演习比去年同期增加50%

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据《日经亚洲》8月13日报导，今年迄今为止，日本自卫队与美国军方参加的联合演习比2021年同期增加了50%，双方在台湾周边潜在冲突的前线加强了威慑。

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报导指，周二，来自日本航空自卫队和美国空军的总共10架战斗机在冲绳周围举行了联合演习。这是继8月4日举行的美日联合空中演习之后的又一次训练，当时解放军正启动在台湾周边海空域的演习。

日本防卫省的公告显示，截至7月底，东京和华盛顿在2022年共举行了51次双边演习，而2021年前七个月有34次，2020年同期只有23次。这些演习也变得更加实质性，包括针对存在威胁的情况。

报导指，自俄罗斯今年2月入侵乌克兰后，中国和俄罗斯在日本附近的联合军事活动也出现增加，同时朝鲜进行了导弹试验，包括洲际弹道导弹的试验。在台湾周边演习期间，中国发射的弹道导弹本月首次降落在日本的专属经济区，凸显东京卷入两岸冲突的风险。

目前为止，日本海上自卫队今年参与了与美军的29次联合演习，比2021年增加了约30%。海上自卫队在日本近海导弹防御和监测中国船只方面发挥着重要作用。

报导指，日美关注的领域包括东海和南海，以及日本管理的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）和先岛群岛，这是日本离台湾最近的一些地方。联合演习的目的是确保日美部队能够有效合作，这是在严峻的安全环境下双方的一个重要目标。

这个话题出现在5月美日领导人峰会后发布的一份联合声明中，该声明称东京和华盛顿将“强化联合军事力量，包括通过协调战略和共同确定目标的优先次序。”加上涉及美日的多边演习，总数进一步增加。

报导指，自2月底俄罗斯入侵乌克兰以来，日本自卫队已经与合作伙伴进行了约20次联合演习，包括印度和澳大利亚、这些四方安全对话（Quad）的其他成员，以及英国、法国和东南亚国家。日本海上自卫队舰艇6月还在地中海与北约常设海军部队实施联合训练，这是近四年来日方首次与北约进行共同训练。

相关演习的质量正在随着其数量的增加而提高。在今年夏天的“环太平洋2022”大规模联合演习中，自卫队舰艇首次就设想日本安全保障相关法上有关“存亡危机事态”开展了训练。

曾担任日本海上自卫队一把手、海上幕僚长的武居智久在采访中表示：“联合演习的最大目标是提高互操作性，自卫队可以学习美军的最新战术，美方也有机会评估自卫队的能力。”

武居智久说：“在政治上有必要时，可以将演习作为一种武力展示来进行”。他续称：“它们也可以被解释为在修订（日本）安全战略之前确认共同行动的能力。”