韩总统尹锡悦未出席“慰安妇”纪念日仪式

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据日媒报导，韩国政府8月14日在线举行了向国内外传达原日军“慰安妇”受害记忆的纪念日仪式。这是尹锡悦政府上台以来的首次，但总统尹锡悦并未出席，也没有发布任何寄语。围绕“慰安妇”问题，看不出尹锡悦政府积极的解决姿态，在野党批评称：“这是对受害者的冷遇。”

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据了解，1991年8月14日，韩国“慰安妇”受害者金学顺老人公开披露自身遭遇，揭发日军强征“慰安妇”战争罪行。前总统文在寅执政时，韩国国会通过日军“慰安妇”受害者生活稳定支援法修正案，把每年8月14日确定为国家纪念日。文在寅多次在仪式上发表演讲或发去寄语，以示纪念。

据共同社报导，周日的仪式上，韩国女性家族部长官金贤淑在事先录制的视频中说道：“誓要守护受害者的真相，向全世界传扬自由与和平。”报导指，尹锡悦政权正在讨论废除负责“慰安妇”支援工作的女性家族部，原“慰安妇”等产生了危机感，认为“支援规模将缩小”。

报导称，尹锡悦政权的立场认为2015年日韩共识是“官方共识”。为了改善对日关系，着力早日解决原被征劳工问题，但解决“慰安妇”问题的具体讨论却无进展。

值得一提的是，尹锡悦周日上午前往首尔显忠院显忠馆为17位韩国爱国先烈的集体迁葬仪式致悼念词。据韩联社报导，尹锡悦在仪式上表示，政府将一丝不苟地做好对为国牺牲奉献的烈士、英雄的抚恤优待工作。