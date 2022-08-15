尹锡悦：日本是我们应携手应对威胁全球公民自由等挑战的近邻

韩国/政治/亚洲

自首尔方面消息， 韩国总统尹锡悦8月15日出席光复77周年纪念仪式并发表讲话。光复节是韩国和朝鲜的公立假日，为纪念1945年二战对日胜利的纪念日，其意味着日本殖民统治的结束。放眼韩日关系发展，尹锡悦在讲话中表示：“过去为争取并捍卫自由，要摆脱日本政治统治。如今日本是我们应携手应对威胁全球公民自由等各种挑战的近邻。”

广告 继续浏览后续

这是尹锡悦在5月就任总统后发表的首次光复节演讲。据韩联社报导，他在演讲中说道：“值此光复77周年之际，谨向为国独立事业而英勇献身的革命先烈、爱国志士及其遗属表示由衷的敬意和深切的谢意！正如在《三一独立宣言》和上海大韩民国临时政府临时宪章及梅轩尹奉吉先生的独立精神中所体现的，日帝强占期的独立运动是为建立国民当家作主的民主共和国，建设尊重自由、人权、法治的国家，而非忽视自由和人权的极权主义国家。”

尹锡悦说：“在以殉国先烈和爱国志士为首的全民努力下，我们在1945年8月15日实现了民族独立解放。但独立运动并未就此结束。独立运动精神在面对敌对势力建立自由国家、实现经济增长和工业化、并基于此发展民主主义的过程中得以继承，且不断发扬光大。弱小国家为争取被压迫、被剥削的自由并建立主权国家是历史使命，而新时代给予我们的任务是团结共享普世价值的国家，共同对抗对自由和人权构成的威胁，维护全球公民的自由与和平，进而实现繁荣发展。”

尹锡悦表示：“在争取自由的独立运动精神指引下，我们实现了经济发展和民主制度化，为真正的自由打下基础。如今我们应基于普世价值，为捍卫和扩大全球公民的自由，继承并发扬这一精神。”他向韩国国民呼吁：“在光复77周年的今天，我们要重温承前启后的独立运动的世界历史意义。独立运动在不同的历史阶段有不同的特征和时代使命，是一个生动的历史进程。今天，我们应争取、捍卫、扩大自由，并联合全球公民对自由的新威胁进行坚决斗争，以实现国际和平与繁荣。”

尹锡悦强调：“我们要铭记为争取大韩民国的自由与独立而奋斗和牺牲的所有人！敬之如宾、以礼相待不仅是我们的义务，更是发展繁荣的重要基石。”他提及：“过去为争取并捍卫自由，要摆脱日本政治统治。如今日本是我们应携手应对威胁全球公民自由等各种挑战的近邻。唯有韩日两国基于普世价值面向未来，朝着肩负时代赋予的使命方向迈进，两国之间的历史问题才能得以妥善解决。”

尹锡悦说：“政府将继承韩国前总统金大中和日本前首相小渊惠三联合发表的《21世纪韩日新伙伴关系共同宣言》精神，尽快恢复并发展韩日关系。两国政府和人民要本着相互尊重的精神，在经济、安全、社会、文化进行广泛的合作交流，为国际社会的和平与繁荣作出贡献。”

就对朝政策问题，尹锡悦表示：“韩半岛乃至东北亚的和平是维护国际和平的重要前提，也是捍卫、扩大我们和全球公民自由的基石。朝鲜无核化对实现韩半岛、东北亚乃至全球可持续和平不可或缺。我愿在此提议，只要朝方愿停止核导开发，采取实质性无核化措施，韩方将帮助朝鲜划时代地改善经济状况和居民生活质量，包括大规模粮食支援项目、发电和输配电基建支援项目、港口和机场现代化项目、旨在提升农业生产的技术支援项目、医院和医疗基础设施现代化项目、国际投资及金融支援等。”

在对新政府的经济和内政主张加以介绍后，尹锡悦说：“前方道路多险阻，延绵无尽头。任何人也不相信我们未来的瞬间，我们靠着追求自由、人权、法治这一普世价值取得了辉煌成就。在重寻自由、捍卫并进一步扩大自由的过程中，我们变得更加强大。独立运动生生不息，作为追求自由的旅程，将一如既往砥砺前行。”

尹锡悦最后向韩国民众说道：“为大韩民国带来自由和繁荣的宪法秩序建于残酷的日本帝国主义强占时期为国独立大业而捐躯的爱国先烈们的独立精神之上。基于自由、人权、法治这一普世价值，齐心协力为全球和平与繁荣作出贡献才是秉承先烈遗志。我将和伟大的国民们一道实现时代赋予的历史使命。”

值得一提的是，针对日本首相岸田文雄内阁中多名阁僚参拜靖国神社的消息，韩国外交部发言人周一对此深表失望和遗憾，并敦促日方正视历史，虚心省察过错，用实际行动展现反省诚意。不过，报导指，韩国总统办公室官员当天就岸田文雄以“自民党总裁”名义向靖国神社供奉“玉串料”（祭祀费）一事表示，日方已事先向韩方进行过说明。