德国空军首次向印太地区部署13架军机，将与澳日韩等国进行联合演习

德国/印太/新加坡

8月15日，德国空军派遣13架军机开始了对印太地区的首次部署任务。参加此次部署的包括涂有德国、新加坡、澳大利亚、韩国和日本国旗图案的6架台风战斗机、4架A400M军用运输机和3架A330MRTT多用途加油机。这是德国空军在印太地区的紧张局势不断加剧的情况下进行的最大规模的和平时期部署之一。

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参加此次代号“疾速太平洋2022”（Rapid Pacific 2022）任务的德国空军编队目标是在24小时内，从南德一座空军基地出发到达新加坡，并中途在阿布扎比进行飞行员更换。抵达新加坡后，这批军机将前往澳大利亚的达尔文并在当地参加两个联合演习。约有250名德国空军官兵将参加此次部署。在返回德国之前，参与部队将与新加坡空军一起训练，并对日本和韩国进行访问。

这批德国军机将首次参加由澳方主办的两年一度的“黑色沥青”国际演习（Exercise Pitch Black 2022），该演习将在8月19日至9月9日之间举行，共有17国约100架军机将参加本年度的军演。重要的是，德国、日本和韩国空军将首次全面参与。

德国空军总监格哈兹（Ingo Gerhartz）表示，这将是德国和澳大利亚空军第一次共同训练。他说：“印度-太平洋对德国非常重要。我们与这个地区的许多伙伴有着相同的价值观”。格哈兹补充说：“在战争紧急情况下捍卫这些价值观，并能够支持我们的合作伙伴，这是需要实践的。”

格哈兹说：“我们想证明我们可以在一天之内到达亚洲”。在“黑色沥青”演习结束后，这批德国军机将在9月12日至26日期间参加澳洲皇家海军的“卡卡杜演习”(Exercise Kakadu)。德军军机将进行从空中保护海军舰艇的训练。

在这两次演习之后，德国军机将与新加坡空军进行训练，这一编队的部分军机还将访问日本和韩国。德国国防部周一在一条推文中说，“疾速太平洋2022”部署表明，德国“也在考虑欧洲以外的安全问题”。

据德国之声报导，格哈兹告诉记者称，这批德国军机进行部署的路线将“几乎不接触”南中国海，也不会经过台湾海峡。这两个地区是与北京关系紧张的根源。

格哈兹说：“南中国海、台湾，这些显然是该地区的分歧点所在，我们将在10多公里的高度飞行，几乎不接触南中国海，我们将在国际航线上行驶。”格哈兹补充说，他不认为德国“通过飞往澳大利亚的演习对中国发出任何威胁信息”。

针对俄乌战争，德国国防部长兰布莱希特（Christine Lambrecht）表示：“当然，我们目前的重点显然是针对东部的。”她补充说：“但我们也必须将我们的注意力指向其他地区。”

德国政府最近同意采购35架美制F-35战斗机以取代老旧的狂风战斗机，而“卡卡杜演习”则提供了一个与澳大利亚空军的F-35战斗机更紧密合作的机会。格哈兹表示：“F-35飞机将进一步扩大我们军事力量的广泛性。由于澳大利亚皇家空军已经在驾驶这种作战飞机，我们也将能够向他们学习。”

据了解，空军中将格哈兹将在“黑色沥青演习”和“卡卡杜演习”期间亲自驾驶台风战斗机，并在演习结束后访问日本。

格哈兹去年10月曾告诉美国《防务新闻》网站称，德国空军在印太地区的首次部署是为了加强整个地区的联盟关系。这次空中部署是在2021年8月德国海军“拜仁”号护卫舰印太部署之旅后进行的，该护卫舰在海上航行了6个月，在途中停靠了12个港口。