美国第七舰队：“里根”号航母正在菲律宾海执行任务

美国/印太/军事

美国第七舰队8月14日发表声明指，“里根”号航母目前在菲律宾海执行任务，“支持自由和开放的印太地区”。据“南海战略态势感知”稍早介绍，“里根”号航母于8月12日前后再次南下，至13日中午，两天时间已经向西南方向转进了约500海里，目前位于冲绳以南海域。

广告 继续浏览后续

第七舰队周日发表的声明称：“8月13日，美国海军唯一一艘前沿部署的‘罗纳德·里根’号航空母舰（CVN 76）上的水兵在菲律宾海执行任务时，保持了该舰的战备状态和其搭载的第五舰载机联队的杀伤力。”

“里根”号航母打击群指挥官、海军少将唐纳利（Michael Donnelly）表示：“无论好战国或胁迫国在该地区的活动是否增加，或被认为增加，美国海军的任务都没有改变，我们在印太地区的部署姿态或存在也没有改变”。他补充说：“这一切都涉及到我们宗旨的核心，那就是与我们的伙伴和盟友保持一致，他们（与我们）有相同的价值观和对国际规范的理解。”

第七舰队称，“里根”号目前在菲律宾海执行任务，支持自由和开放的印太地区，它是第五航母打击群（CSG）的旗舰，拥有4900名水兵。“里根”号航母指挥官戈德哈默（Fred Goldhammer）说：“作为前沿部署的水兵，‘罗纳德·里根’号上的所有人都把我们的座右铭‘以实力寻求和平’铭记在心”。

戈德哈默说，“我们在‘76号军舰’上所做的一切，都是为了一个共同的理解，即我们不仅必须保持我们的战斗准备状态，以便在冲突中获胜，而且我们还有责任保持这样一个持续的高水平的作战能力，使那些否则会威胁我们地区和平的人毫不含糊地明白，今天不是他们敢挑衅的日子。”

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）月初访台之际，“里根”号航母曾在菲律宾海进行部署。由美国联邦参议员埃德·马基（Ed Markey）率领的两党参众议员访问团8月14日抵达台北松山机场，进行一次此前未经宣布的访问。